Un adulto mayor de 64 años denunció que acudió a una posta para recibir su tercera dosis de refuerzo; sin embargo, le indicaron que debía esperar los 6 meses para poder aplicársela, esto pese a que el Ministerio de Salud ha informado que desde el viernes pasado las personas que tengan más de 5 meses de haber recibido la segunda dosis.

Ante este anuncio el señor Erick Montes, de 64 años, acudió el viernes pasado a una posta cerca a su domicilio para colocarse la tercera dosis, pero en el lugar le informaron que debía esperar hasta cumplir los 6 meses de haber recibido la segunda dosis y no los cinco que anunció el Ministerio de Salud en la convocatoria.

"En razón de las noticias que decían que podían vacunarse todas las personas que habían cumplido cinco peses de la última vacuna, me apersoné a la posta en Los Olivos para vacunarme con la tercera dosis y me indican que no podían vacunarme hasta que cumpliera 6 meses porque me dicen que en el sistema no iba a salir registrado", indicó.

Según indicó el señor Montes, una doctora le señaló que no podía ser vacunado pese a que su carné de vacunación indica que su última dosis fue aplicada el 20 de junio. En el lugar le indicaron que debía regresar cuando los cumpla los 6 meses de haber recibido la segunda dosis, por lo cual hizo un llamado a las autoridades para que actualicen el sistema.



El ministro de Salud, Hernando Cevallos, anunció el inicio de la aplicación de la tercera dosis contra la COVID-19 para los mayores de 18 años a partir de este viernes 26 de noviembre, en todo el país.

Según precisó el titular del portafolio, el requisito es que los mayores de edad hayan cumplido al menos cinco meses de haber recibido la segunda dosis.

"Se ha anunciado que se van a poder aplicar las terceras dosis a partir de los 18 años a quienes tengan más de 5 meses de haberse aplicado (la segunda). Se apertura la vacunación en todo el país (...) desde mañana", dijo en declaraciones a la prensa.

El representante del Minsa indicó que "tenemos las vacunas necesarias" para comenzar esta aplicación y así "proteger a la mayor cantidad de ciudadanos de nuestro país", señaló.

Hernando Cevallos hizo este anuncio en el exterior de Palacio de Gobierno, a su salida de una reunión con el presidente Pedro Castillo y otros ministros de Estado.

Refirió que en dicho encuentro se trataron medidas para frenar el avance de la pandemia de la COVID-19. "Lo que hemos tratado son temas vinculados a la vacunación", dijo.

La barrera de seis meses

La licenciada Gabriela Jiménez, jefa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, precisó que la decisión de pasar la valla de seis a cinco meses para las personas que recibieron la segunda dosis se debe a estudios realizados en Israel y otros estudios publicados por la revista Lancet en Europa, así como casos en el Perú donde algunas personas que tienen dos dosis se están contagiando de COVID-19 tras haber pasado la barrera de los seis meses de haber sido inmunizados.

"Bajo ese principio, a pesar de tener esa evidencia, que no es mucha, pero sí sustantiva, es que se toma esta decisión de colocar esta dosis de refuerzo. Si miramos una línea de tiempo, la población que va a tener esta oportunidad son los mayores de 50; sin embargo, recordemos que hemos aperturado vacuna a población con comorbilidades en mayores de 12 años, entonces ahí tenemos personas que se les va a tener que vacunar", apuntó.

Finalmente, la vocera del Minsa informó que, en el caso de la tercera dosis, a la fecha se tiene a cerca de 700 mil personas mayores de 60 años que le correspondía este refuerzo, que representa a casi un 50 % de esta población objetivo. En el personal de Salud esta cifra está bordeando el 70 % de personas, mientras que las personas que faltan son las que se encuentran en la línea de tiempo tras la colocación de la segunda dosis.

