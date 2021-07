El funcionario detalló que las brigadas de salud vienen contactando a las personas con segunda dosis pendiente | Fuente: Foto: Minsa

El viceministro de Salud Pública del Minsa, Gustavo Rosell, informó que, pese a la aceleración del proceso de vacunación contra la COVID-19 en el país, 200 mil personas mayores de 60 años tienen pendiente su segunda dosis; por tanto, no están protegidas completamente frente al coronavirus y sus variantes.

"Tenemos 200 000 personas que se pasaron de los 21 días, y en Lima Metropolitana y Callao, 76 000 personas. Esta semana las estamos buscando y además esperamos que, con la Vacunatón, cerremos la brecha", refirió.

El funcionario detalló que las brigadas de salud vienen contactando a las personas con segunda dosis pendiente a través del teléfono que consignan en su consentimiento informado antes de la primera inoculación. "Gracias a eso hemos logrado reducir de 400 000 a 200 000 a nivel nacional. Aún no es suficiente porque queremos llegar al 100% de las personas", enfatizó.

También mencionó que no se puede avanzar con la población cuando aún hay adultos mayores que no han recibido su segunda dosis. En ese sentido, añadió que la vacunación no es una competencia de a cuántas personas se les aplica la primera dosis sino de que se reduzca la mortalidad y se dé una mayor protección, objetivos que se consiguen con ambas inoculaciones.

Finalmente, exhortó a las familias a estar atentas de la vacunación de sus adultos mayores ya que, por diversos motivos, no consultan su carné de vacunación o se les pasa la fecha de programación. "Si ya transcurrieron los 21 días, todavía están a tiempo de completar su proceso de vacunación", instó.

"Hemos dejado un plan de vacunación"

Esta mañana, Gustavo Rosell, explicó que el gobierno se encuentra a la espera de que las autoridades electorales proclamen los resultados de las elecciones generales para proceder con la transferencia de mando pese al poco tiempo que queda. Al respecto, recordó que el gobierno actual ha dejado un plan de vacunación en marcha.

"Sabemos que cada vez se nos acorta más el tiempo, por eso nosotros, como nos comprometimos, hemos dejado el plan de vacunación caminando, independiente de que estemos o no porque creo que eso es lo más responsable", señaló el viceministro en entrevista con RPP Noticias.

En primer lugar, Rosell señaló que lo más importante es conocer quiénes serán vacunados a través de un padrón en el cual adelantó que en el transcurso de la semana serán incorporados los adolescentes entre 12 y 17 años. El viceministro destacó que, con esto, se dejará al próximo gobierno "a todas las personas identificadas", tanto nacionales como extranjeros.

Agregó que el calendario estimado para la vacunación por grupos de edades ha sido calculado en base a la llegada de más vacunas "aseguradas". para las próximas semanas y meses. El representante del Minsa reiteró que el Perú cuenta con 78,7 millones de dosis, además de "conversaciones adicionales" que tendrán que ser consultadas con el nuevo gobierno.

"Lo que estamos dejando es toda una sistematización del procedimiento para que las personas que vengan puedan entender cómo se ha dado la negociación, cómo se hacen las coordinaciones permanentes con las empresas para ver la eficacia de las vacunas, las novedades respecto a las variantes y la posibilidad de compra para el próximo año", explicó.

