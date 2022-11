Raúl Urquizo, decano del CMP, cuestionó que se hayan levantado repentinamente todas las restricciones frente a la pandemia | Fuente: Andina

El último jueves, el Ministerio de Salud (Minsa) emitió la Alerta Epidemiológica ante el aumento de contagios por COVID-19 en Lima Metropolitana y 6 regiones del país. Asimismo, la ministra de Salud, Kelly Portalatino, declaró ayer domingo que se evaluaría retomar el uso obligatorio de mascarillas en espacios cerrados, durante la temporada navideña.

Frente a esta situación, Raúl Urquizo, decano del Colegio Médico del Perú, en diálogo con RPP Noticias, indicó que la última semana de octubre su institución solicitó el plan de contingencia del Minsa ante la llegada de una posible quinta ola de contagios, pero que, hasta el momento, no ha obtenido respuesta.

"Tuvimos una reunión, el 31 de octubre, con la ministra y le preguntamos por el plan de contingencia. Hasta ahora no lo conocemos. Nos preocupa, porque los casos están aumentando significativamente (y) las coberturas de inmunización, sobre todo a las personas mayores de 60 años, todavía son deficientes", indicó el galeno.

En ese sentido, Urquizo subrayó que los contagios siguen aumentando en más regiones del país y "no se están tomando medidas de prevención".

"Ya van tres semanas en que, cada día, están aumentando los contagios. Primero fue Moquegua, Loreto, Lima; ahora es Arequipa, Áncash, Ica. En esas dos últimas regiones, había una cobertura mayor del 90%, y ahora aumentan los casos", anotó.

Asimismo, el decano del CMP cuestionó que no haya un "vocero" del Minsa que oriente a la población sobre medidas de prevención ni que se estén anunciando las políticas del sector salud frente al inicio de la temporada navideña.

"No sabemos qué está esperando el Minsa para tomar acciones de forma inmediata. Ya se acerca Navidad y sería triste que la pasemos con familiares enfermos o fallecidos. Hace semanas, el ministerio debió decir que hay que hacer A, B, C. Hasta este momento, solo están viendo posibilidades. Eso nos preocupa", sostuvo.



"Restricciones se levantaron de la noche a la mañana"

Además, Urquizo cuestionó que las restricciones impuestas durante la pandemia haya sido levantadas por el Gobierno cuando, según indicó, aún no se ha avanzado lo suficiente en la inmunización de la población ni las regiones "están preparadas" para un nuevo incremento de contagios.

"Políticamente, el Gobierno, de la noche a la mañana, levantó todas las restricciones, como si todo estuviera perfecto. Hubo el cambio de ministro y le preguntamos a la actual ministra cuál es el plan de contingencia. Han pasado ya dos semanas y no lo conocemos. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué haya mayor demanda de hospitalizaciones? La cobertura de la tercera y cuarta dosis sigue siendo pobre, no son las cifras ideales", precisó.



Urquizo consideró que la población "está muy confiada" en su inmunización, pero no está tomando en cuenta que pueden contagiar a adultos mayores o personas con comorbilidades, quienes son los más vulnerable a contraer el virus.

"La población está muy confiada en que no se va a enfermar (…) No hay vocero del Minsa que indique acciones de manera preventiva, no cuando ya estemos en la quinta ola (...) Las coberturas de inmunizaciones, sobre todo a las personas mayores de 60 años, deben aumentar significativamente. En cuarta dosis, estamos en 22% nada más, y, en tercera dosis, en 72%. Son cifras no óptimas para proteger a la población", precisó.

¿Qué hacer ante el aumento de contagios?



El decano del CMP indicó que, ante la eventual llegada de la quinta ola, las personas más afectadas son "las personas mayores de 60 años o aquellas que tengan una comorbilidad, que sean diabéticos, obesos, hipertensos, inmunodeprimidos o que tengan cualquier otra enfermedad que pueda facilitar el contagio de la enfermedad".

Asimismo, señaló que debería volver a ser obligatorio "el uso de mascarillas en los ambientes cerrados", porque "nada garantiza que la personas que está al lado, sin mascarilla, no tenga solo COVID-19 sino otras enfermedades como influenza, TBC".

"La mascarilla es importante en buses, micros, tren eléctrico. Si todo está cerrado, la posibilidad de infección es sumamente alta. En los campos abiertos, bien ventilados, con poca gente, el uso de mascarillas no es tan necesario. Debe regresar el uso de mascarillas donde haya aglomeración de gente y en espacios cerrados. Los niños, adolescentes y jóvenes deben vacunarse para no llevar el virus a la casa donde hay adultos mayores", precisó.