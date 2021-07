Cómo se encontraba el país previo a la proclamación de la independencia. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El historiador Rolando Rojas, investigador principal del IEP, relató que la situación del país el 19 de julio de 1821, a 9 días de la proclamación de la independencia, era de temores de las elites por el registro de saqueos, pequeños motines y asaltos a las casas de las familias realistas que se produjeron tras la retirada del Perú del virrey José de la Serna.

"Ya después de varios días en que Lima estaba desguarnecida, las elites finalmente invitan a San Martín a que ingrese a Lima para controlar cualquier disturbio que hubiese, pero el miedo era un poco exagerado porque no se produce una gran revolución en Lima", relató.

En entrevista con RPP Noticias, el docente de la maestría de Historia en la Universidad San Marcos, calificó como "muy duro" el periodo previo a la independencia del Perú porque el país había sido un "polo conservador" dentro de América del Sur. El historiador recordó que, si bien la independencia se produjo entre 1820 y 1824, desde años previos el país comenzó a empobrecerse por el financiamiento de expediciones al resto de América.

"Del 1820 al 1824 la guerra ya se viene al Perú y esto genera una serie de gastos y luego el exilio o retiro de las elites españolas que se llevan sus capitales y empezamos nuestra independencia con las arcas más o menos vacías", explicó.

Rojas también recordó que la tercera y última etapa de la emancipación, descrita por el historiador Jorge Basadre, fue la más difícil por el impacto económico que generó la participación de fuerzas internacionales en las guerras de independencia de otros países. Del mismo modo, recordó que quienes firmaron la carta de independencia fueron, principalmente, personajes de la clase media hacia arriba.

"El mundo popular no eran personajes letrados. En realidad, hay grupos de las elites limeñas que no desean la independencia, pero se quedan porque tienen aquí sus propiedades, sus negocios y se quedan con la esperanza de que la situación se revierta. Como esto no ocurre se van convenciendo y aceptan la independencia", relató.

