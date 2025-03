¿Cuál es la responsabilidad de un empleador en un accidente laboral?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En el contexto de un accidente laboral, la responsabilidad puede recaer tanto en el empleador como en el empleado, dependiendo de las circunstancias. La abogada laboralista Christa Caro, en el programa Encendidos, explicó que la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo establece un marco normativo que obliga al empleador a tomar medidas preventivas para evitar riesgos laborales. Entre estas obligaciones se incluyen la capacitación del trabajador, el suministro de equipos de protección personal y la creación de un comité de seguridad, según el tamaño del centro de trabajo. Si el empleador cumple con estas responsabilidades, se espera que los accidentes no ocurran.



Sin embargo, en caso de que se registre un accidente, es necesario investigar quién tiene la responsabilidad. Por ejemplo, si un trabajador se cae por las escaleras, se debe evaluar si la causa fue un descuido o negligencia del mismo, como caminar distraído con el celular, a pesar de tener la capacitación y que las escaleras estuvieran en buen estado. En este caso, la responsabilidad recaería en el trabajador por actuar de manera negligente, no en el empleador, ya que se cumplió con las medidas de prevención adecuadas.



En cambio, si se determina que el accidente ocurrió debido a fallas en las medidas de seguridad proporcionadas por el empleador, como la falta de señalización en la escalera o el hecho de que se había echado cera sin colocar el aviso correspondiente, la responsabilidad recaerá sobre la empresa. En estos casos, las consecuencias para el empleador son diversas y pueden incluir sanciones por parte de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), así como la posibilidad de que el trabajador inicie acciones civiles por los daños sufridos, dependiendo de la gravedad del accidente. Incluso, si la situación lo amerita, podrían enfrentarse a consecuencias penales.



La abogada laboralista destacó que la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo se aplica de manera general a todos los trabajadores, incluidas las trabajadoras del hogar. No obstante, para ellas existe una ley especial que establece requisitos adicionales. Esta ley precisa que se debe proporcionar capacitación sobre el uso de agentes químicos y ofrecer equipos de protección personal adecuados. Por ejemplo, si la trabajadora va a utilizar productos como ácidos u otros elementos potencialmente perjudiciales, el empleador está obligado a suministrarle guantes y mascarillas para minimizar los riesgos y proteger su salud.



Aunque el ámbito de los empleadores del hogar puede parecer amplio, es importante precisar que estos también tienen obligaciones y asumirán responsabilidades en caso de un accidente laboral. Según la norma, un accidente de trabajo se define como cualquier perturbación física que sufra el trabajador dentro del centro de trabajo, durante la jornada laboral o a causa de la actividad laboral. Incluso si el accidente ocurre fuera del centro de trabajo, pero está relacionado directamente con las tareas encomendadas, también se considera un accidente de trabajo. Por ejemplo, si el empleador le pide a la trabajadora del hogar que haga una compra durante la jornada laboral y no le proporciona un carrito de compras, sino una bolsa que resulta en un mal movimiento o esfuerzo al cargar peso, este incidente también se calificaría como un accidente de trabajo.



Dentro de las obligaciones que los empleadores deben cumplir, una de las más importantes es proporcionar los Equipos de Protección Personal (EPPs) adecuados para sus trabajadores, pero también deben asegurarse de que estos equipos sean utilizados correctamente. La labor de supervisión es fundamental en este proceso: si el empleador realiza una supervisión adecuada y, a pesar de ello, el trabajador no utiliza los EPPs, estaría incumpliendo una de las principales responsabilidades para proteger no solo su vida, sino también la de sus compañeros de trabajo. En este caso, si el empleador detecta dicho incumplimiento, debe sancionar al trabajador, ya que se trata de una falta grave. Las sanciones pueden variar, comenzando con una amonestación en caso de que sea la primera vez, pasando por una suspensión de labores si el comportamiento se repite, e incluso llegando al despido justificado si el trabajador continúa violando de manera reiterativa las normas internas de seguridad.



Si el empleador proporciona los implementos de protección adecuados pero el trabajador no los utiliza, y además el empleador no puede demostrar que ha realizado una supervisión efectiva, la responsabilidad recae sobre el empleador. En este caso, no basta únicamente con que el empleador haya entregado los equipos y haya impartido la capacitación sobre su uso. La ley también establece que el empleador tiene la obligación de supervisar que los trabajadores hayan comprendido y estén aplicando correctamente lo aprendido en la capacitación. Si el empleador no cumple con esta labor de supervisión, será considerado responsable, ya que su falta de control y seguimiento contribuye a la negligencia en el uso de los EPPs, comprometiendo la seguridad de los trabajadores.



La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo establece una serie de principios fundamentales, y uno de ellos es el principio de responsabilidad. Este principio indica que el empleador tiene la obligación de asumir las consecuencias de un accidente de trabajo, lo que puede incluir responsabilidades económicas. Si un trabajador resulta herido y necesita ser hospitalizado, podrá hacer uso del seguro de salud que todos los empleadores están obligados a contratar de manera obligatoria a favor de sus empleados, el cual cubre los accidentes laborales. Además, si el trabajador debe asistir a terapias de recuperación, el empleador no solo debe facilitarle los permisos necesarios para acudir a las sesiones, sino que también tiene la responsabilidad de cubrir económicamente los costos de los traslados. Incluso, si el trabajador tiene que viajar fuera de su localidad, por ejemplo, para someterse a una operación en otra provincia, el empleador está obligado a cubrir esos gastos.



Si un trabajador queda incapacitado para realizar su trabajo original pero es capaz de realizar otras actividades dentro del mismo centro laboral, la ley establece que el empleador tiene la obligación de reincorporarlo a un puesto adecuado a su nueva condición. Esta reincorporación debe realizarse previa capacitación, garantizando que el trabajador pueda desempeñar el nuevo rol sin que se vea afectada ni su categoría laboral ni su sueldo. De esta manera, la ley busca proteger al trabajador y asegurar que, aunque su capacidad para realizar ciertas tareas se vea reducida, pueda seguir siendo parte del equipo laboral en una nueva función que se ajuste a su situación.



