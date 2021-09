Cuáles son las condiciones que se dan para el inicio de las clases semipresenciales en Lima | Fuente: Foto: Andina

A partir del miércoles 15 de septiembre, alumnos de 16 colegios iniciarán el retorno voluntario a las aulas escolares de Lima bajo la modalidad de clases semipresenciales, con un esquema piloto y progresivo de dos días de asistencia por semana y por cuatro horas como máximo.

Este retorno implica cumplir medidas para evitar contagios de la covid-19, como el uso correcto de mascarillas, la ventilación permanente de las aulas, la disposición de un lugar para el lavado de manos; y el respeto a la distancia mínima de dos metros entre alumnos. A todo esto, se suma la voluntad de cada comunidad educativa para volver a las aulas.

"El retorno a la semipresencialidad en este año tiene cuatro características y principio fundamentales: que garanticemos que sea seguro, flexible, gradual y voluntario. La condición central es garantizar las condiciones de bioseguridad (...) Estas 16 instituciones educativas, que están dentro de jurisdicción de la UGEL 7, han expresado su voluntad de iniciar una ruta de retorno a la semipresencialidad", explica Hugo Reynaga, director general de Educación Básica Alternativa del Ministerio de Educación.

La semipresencialidad también implica que los alumnos no están obligados a volver a las aulas y que quienes no lo hagan, podrán seguir con clases a distancia. Para esto debe haber una estrecha coordinación con padres de familia, docentes y el resto del personal escolar. Este aspecto es destacado por María Esther Aguilar, presidenta de la Asociación de Nidos.

"El desarrollo del niño es integral, no solamente es la parte de aprendizaje. También tenemos que ver la parte emocional, la parte de la sociabilidad, la parte de nutrición y alimentación. (...) Estos niños seguramente van a poder recuperar todo lo perdido, pero debemos tener paciencia y tenemos que ir paso a paso. Quiero decirles a los padres de familia para que tengan tranquilidad: el retorno no va a ser inmediato, no van a ser las cuatro horas, no va a ser todos los días", señala.

La vacunación de los profesores no es una condición para que estos puedan participar de las clases semipresenciales. A pesar de ello, las autoridades de Salud y de Educación vienen priorizando la vacunación del personal docente y no docente de cara al retorno a las aulas, con cerca del 60% ya vacunado con ambas dosis. Lo comenta el ministro de Salud, Hernando Cevallos.

"La brecha que tenemos es de más de 177 mil maestros que deben ser vacunados. La mayor parte son de la zona urbana, donde todavía tenemos más de un 57% de maestros no vacunados. En el caso de la zona rural es un poco menor, allí tenemos más del 66% de maestros vacunados. Hay que cerrar esta brecha para crear condiciones, luego el Ministerio de Educación seguirá adelante con los aspectos técnicos que permitan, efectivamente, retornar a clases", responde.

De los colegios que comenzarán con las clases semipresenciales en Lima, 15 son particulares y 1 es estatal, y están ubicados en los distritos de Surco, San Luis, San Borja, Surquillo, Miraflores, Barranco y Chorrillos. Las autoridades educativas destacan que actualmente ya hay más de 6 mil colegios en otras regiones que vienen realizando clases semipresenciales y que no se han reportado contagios vinculadas al retorno a las aulas.

