Esta mañana, en el segmento Todo sobre el coronavirus, el doctor Elmer Huerta dio recomendaciones para tener una cena navideña con bajo riesgo de contagio de la COVID-19. Esto en vista de que la variante ómicron ya circula en el país, cuya contagiosidad es tan alta que se compara con la del virus del sarampión.

“El concepto básico, algo que todos tenemos que recordar en este 24 de diciembre del 2021, es cómo se transmite la enfermedad. Si recordamos esto vamos a aplicar varias medidas de prevención. Esta enfermedad se sabe que casi exclusivamente se transmite a través del aire, a través de los aerosoles que una persona infectada despide cuando está sin mascarilla”, explicó el consejero médico de RPP Noticias.

Además, aclaró que el contagio por superficies y manos existe, por lo que hay que mantener la higiene, sin embargo, destacó que la enfermedad se transmite en su mayoría por el aire a través de los aerosoles. “Esta transmisión es extraordinariamente eficiente en espacios cerrados, en habitaciones que no están bien ventiladas. Solo 1% de los casos de contagio se dan al aire libre. 99% se dan en espacios cerrados”, señaló.

Es por esta razón que sugirió realizar la cena navideña en un espacio abierto y evitar la asistencia de personas vulnerables. Otro aspecto es verificar si las personas que cenarán están vacunadas.

“Son cinco grupos de personas de acuerdo con la defensa que tenemos. El super defendido: quien tiene las tres dosis de la vacuna y que incluso pasó la infección, el bien defendido es el que tiene las tres dosis de la vacuna, el defendido solamente tiene dos dosis, el poco defendido es el que tiene una sola dosis y el vulnerable no defendido es el que no está vacunado o no pasó la infección. Lo ideal sería que la reunión de navidad se dé entre super defendidos y bien defendidos”, sugirió.

