Francisco Eguiguren, experto en derecho constitucional.

El exministro de Justicia Francisco Eguiguren consideró que la Comisión de Constitución del Congreso puede regular la cuestión de confianza, pero solo a través de una reforma de Constitución y no "aisladamente" a través de la interpretación del artículo 132 debido a que este tema impacta en otros como la censura o la vacancia presidencial.

"El problema está en que yo creo que el Congreso está muy preocupado, muy influenciado por la experiencia del quinquenio pasado, donde las malas relaciones entre el gobierno y la mayoría parlamentaria generaron de ambas partes un uso y abuso, una distorsión, de este tipo de instituciones", indicó en entrevista con RPP Noticias.

"Quieren hacer un tipo de parche que limite la capacidad del Poder Ejecutivo de hacer uso de la cuestión de confianza de una manera frecuente, porque la cuestión de confianza le pone una presión al Congreso. Hay cálculos políticos y manipulación política que distorsionan el uso de instituciones que tienen más de 150 años, pero que deben usarse como remedio extremo, no se debe abusar ni de la cuestión de confianza para cualquier cosa ni tampoco de la censura por cualquier cosa", agregó.

El experto en derecho constitucional cuestionó que regular la cuestión de confianza mediante una ley interpretativa no sería posible debido a que esto último no existe en el país y ubica a esta ley aprobada "como cualquier otra". Además, recordó que el contenido de esta norma "va en contra de cosas que ya resolvió el Tribunal Constitucional" en el pasado quinquenio.

"El Tribunal Constitucional dijo que no puede un órgano del Estado, en este caso el Congreso, regular, menos limitar, competencias de otro órgano del Estado, en este caso el Poder Ejecutivo, tampoco el Ejecutivo puede, y por eso, cuando este proyecto de ley dice que 'no se puede hacer cuestión de confianza sobre reformas constitucionales', el Tribunal Constitucional ya dijo que sí se puede y ha puesto ciertas condiciones", explicó.

Comisión de Constitución aprueba dictamen que regula la cuestión de confianza

El martes pasado, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó el dictamen que regula la cuestión de confianza a través de la interpretación del artículo 132 de la Constitución.

El predictamen del grupo parlamentario establece en su conclusión que la Comisión de Constitución recomienda interpretar que el planteamiento de una cuestión de confianza sobre una iniciativa ministerial esté referida a materias de competencia del Poder Ejecutivo "relacionadas directamente a la concreción de su política general de gobierno" y no a la aprobación o no de reformas constitucionales.

Como se recuerda, luego de obtener el voto de confianza del Congreso, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, no descartó la posibilidad de plantear cuestión de confianza ante el Parlamento, en la eventualidad de que haya intentos de censura a los ministros de Estado.

En declaraciones a RPP Noticias, el representante del Ejecutivo descartó que vaya a hacer cambios dentro del Gabinete. En ese sentido, al ser consultado sobre cómo respondería ante la posibilidad de que se interpele a ministros, dijo que recurrirían a dicha medida.

"Bueno evaluaremos, porque si no nos dejan trabajar haremos cuestión de confianza y veremos. En este momento no tenemos tomada ninguna decisión, porque esto no es juego, o sea si una cosa no les sale, no van a venir por otra cosa", señaló

