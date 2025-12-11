Cusco: construirán hospital en el VRAEM con una inversión de 325 millones de soles

Según el Gobierno Regional del Cusco, este proyecto hospitalario beneficiará a más de 60 000 pobladores de las regiones de Cusco y Junín, entre ellas las comunidades indígenas Asháninka y Machiguenga.

El Gobierno Regional del Cusco informó que tiene aprobado el expediente técnico para la construcción del nuevo Hospital San Juan de Kimbiri, con una inversión total de S/ 325,777,369.91, que se ubica en el corazón del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).



La obra se ejecutará bajo la modalidad de administración directa por contrata y tendrá un plazo de 900 días calendarios (30 meses). El Gobierno Regional del Cusco aseguró que ya inició las gestiones ante el Ministerio de Salud para garantizar el financiamiento que permita convocar la licitación y asegurar que la construcción comience en 2026.



En un comunicado, la entidad subnacional explicó que el expediente técnico, elaborado por la Subgerencia de Gestión de Estudios y Proyectos del Gobierno Regional de Cusco, dispone que el nuevo hospital se localice en el sector Palmapata, distrito de Kimbiri, provincia de La Convención, sobre un terreno de 4829.31 m², a 2.6 km del actual nosocomio.



“El proyecto beneficiará a más de 60 000 pobladores de la Red Kimbiri–Pichari (Cusco) y la Micro Red Valle Esmeralda (Junín), que hoy demanda atención por accesibilidad sanitaria”, detalló.



Según las estimaciones realizadas por la Geresa Cusco y Diresa Junín al año 2020, el 34.25 % de la población tiene la edad de entre 0 a 14 años; 8.91 % tienen entre 15 a 19 años; 52.90 % entre 20 a 59 años y el 3.94 % son adultos mayores de 60 años a más; y comprende a los pueblos indígenas asháninka y machiguenga.



El gobernador regional Werner Salcedo Álvarez dijo que la obra no solo significa inversión, sino una prioridad política para recuperar confianza y permanencia poblacional en un territorio crítico.



“No aceptamos un VRAEM sin derechos. Aquí luchamos contra el crimen, pero sobre todo por la vida. Este hospital no es un proyecto; es presencia del Estado, es esperanza y es justicia social para miles de familias que no pueden esperar más”, expresó.



Salcedo sostuvo que actualmente se encuentra en plena gestión para asegurar el presupuesto ante el Ejecutivo, con el objetivo de que la construcción empiece sin más postergaciones en 2026 y el hospital entre al circuito de la gran reforma de salud territorial del sur del país, beneficiando directamente a ciudadanos de Cusco y Junín, regiones unidas por el río Apurímac.



Servicios de salud

El nuevo Hospital San Juan de Kimbiri ofrecerá servicios de salud especializados y atención integral. Su cartera incluirá consulta externa con consultorios de medicina general, medicina interna, neumología, neumología, infectología, control y tratamiento de ITS y VIH/SIDA, gineco-obstetricia, pediatría, cirugía general, traumatología y ortopedia, anestesiología, odontología con soporte de radiología oral, nutrición y psicología.

Además, de acuerdo con el Gobierno Regional del Cusco, contará con áreas esenciales de soporte como teleconsultorio, monitoreo fetal, ecografía obstétrica, inmunizaciones, estimulación temprana, crecimiento y desarrollo infantil (CRED), prevención de tuberculosis, consejería para adolescentes y adultos mayores, planificación familiar, psicoprofilaxis, consejería oncológica y tópicos de procedimientos.

La infraestructura proyectada permitirá también atenciones críticas mediante el servicio de Emergencia, que incluirá shock trauma y reanimación, observación para adultos y pediatría, y tópicos de gineco-obstetricia y medicina general. Asimismo, dispondrá de un centro obstétrico articulado a salas de soporte prenatal y puerperal; un centro quirúrgico con salas de operaciones y recuperación post-anestésica; y hospitalización con ambientes modernos y adecuados a la norma técnica del Ministerio de Salud.