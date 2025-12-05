Cusco: destinan S/200 millones para asegurar la construcción de Hospital Antonio Lorena

Según el Gobierno Regional de Cusco, este financiamiento evita la paralización de la obra, permite honrar las obligaciones pendientes con el consorcio ejecutor y acelera los trabajos de equipamiento.

El Poder Ejecutivo oficializó la transferencia de 200 millones de soles al Ministerio de Salud (Minsa), a través del D.S. N.° 285-2025-EF, para asegurar la continuidad de la obra de construcción del Hospital Antonio Lorena, informó el Gobierno Regional de Cusco.



En un comunicado, la entidad subnacional explicó que el financiamiento constituye un hito social que evita un riesgo crítico: la posible paralización de la obra debido a la falta de pagos acumulados desde la anterior gestión. Además, acelera los trabajos de equipamiento.



“Cusco tiene asegurado su hospital. No habrá interrupciones. Hoy ganan la salud y la vida de nuestra gente”, afirmó el gobernador Werner Salcedo Álvarez.



De acuerdo con el Gobierno Regional de Cusco, la asignación del fondo permitirá honrar todas las obligaciones pendientes con el consorcio ejecutor SRT (Stiler Ripconciv Tecnoedil) para evitar cualquier pretexto contractual para paralizar la construcción de la obra.



La norma —refrendada por el presidente José Jerí; la ministra de Economía, Denisse Miralles, y el ministro de Salud, Luis Napoleón Quiróz— dispone que el Ministerio de Salud realice las acciones administrativas necesarias para asegurar el uso adecuado y oportuno de los recursos.



Asimismo, el decreto establece que las partidas deberán ejecutarse exclusivamente para los fines señalados en la transferencia, garantizando un manejo responsable y transparente del presupuesto público.



El proyecto hospitalario que beneficiará a más de 1 millón de peruanos contará con 355 camas. “Su construcción es de última tecnología sanitaria para hacer del Lorena el nosocomio referente a nivel nacional”, enfatizó el Gobierno Regional de Cusco en la misiva.