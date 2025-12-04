Cusco: muro del centro arqueológico de Moray sufrió fractura tras caída de vehículo, señala Dirección de Cultura

El accidente ocurrió el sábado 29 de noviembre, alrededor de las 11:30 a.m. | Fuente: RPP

El Ministerio de Cultura inició los trabajos de recuperación en el sitio arqueológico de Moray, luego de que un vehículo cayera cerca de 300 metros y fracturara un muro de la plataforma de Q’echumuyu.

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco (DDC) informó que el daño se localizó en una piedra de los andenes de la segunda plataforma de Q’echumuyu. Aquí se identificó una fractura de aproximadamente 15 centímetros de largo por 7 de ancho.

Tras lo ocurrido, el arqueólogo Zenobio Valencia García, jefe del equipo de trabajo de Moray, señaló que activaron los protocolos internacionales de conservación y, posteriormente, procedieron al pegado del fragmento lítico con materiales epóxicos. Estos trabajos fueron realizados en coordinación con el laboratorio físico-químico del Ministerio de Cultura.

“Nuestra prioridad es la conservación del patrimonio y la seguridad de los visitantes. Hemos actuado con rapidez y de manera articulada para asegurar la zona afectada, iniciar los trabajos técnicos necesarios y garantizar que los hechos no vuelvan a repetirse. Moray es un espacio de enorme valor histórico y científico, y velaremos siempre por su protección”, informó Valencia García.

El accidente

El accidente ocurrió el sábado 29 de noviembre, alrededor de las 11:30 a.m., cuando un vehículo color plomo cayó casi 300 metros hacia los andenes del complejo.

El conductor, identificado como Alberth Del Castillo (21), señaló que la unidad se despistó mientras él descargaba productos en un restaurante ubicado en la zona.

Los agentes de la Comisaría PNP Maras, junto a personal del Ministerio Público, continúan con las diligencias para esclarecer las circunstancias del hecho.

El Ministerio de Cultura aseguró que las labores de recuperación se realizan con carácter de urgencia para evitar un deterioro mayor en el monumento arqueológico.