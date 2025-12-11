Confiep rechaza proyecto del Congreso que busca crear autoridad autónoma de caracter regional para administrar Machu Picchu

Gremios de turismo en Perú rechazaron la aprobación en el Congreso del proyecto de ley 11277, que propone crear una autoridad autónoma para la gestión del Valle Sagrado y del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, que sería presidida por el gobierno regional del Cusco y adscrita al Ministerio de Cultura (Mincul).

En un comunicado en conjunto, firmado por gremios como la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) y la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex Perú), alertaron que la iniciativa, aprobada en primera votación en el pleno del Congreso, "no debe ser refrendada en segunda votación por la Comisión Permanente" porque "lo que está en juego no es menor" ya que implica al "principal destino turístico del Perú", la ciudadela inca de Machu Picchu.

"Exhortamos al Congreso de la República a no convalidar esta medida en segunda votación", sostuvieron en el pronunciamiento.

En declaraciones a RPP, Juan Stossel, director ejecutivo de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), calificó como "totalmente errónea" la propuesta de ley que busca crear una autoridad autónoma presidida por el gobierno regional.

"No tiene ni pies ni cabeza, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque el gobierno regional ha demostrado en muchísimas ocasiones que no conoce de turismo, no sabe utilizar su presupuesto. Lo vemos en todas las esquinas del departamento de Cusco", enfatizó en La Rotativa del Aire.

🚨#Comunicado | ¡La gestión de Machu Picchu está en riesgo! 🔻

Desde #ComexPerú alertamos sobre las graves consecuencias de aprobar el proyecto de ley 11277, que propone entregar la gestión del Santuario Histórico a una autoridad regional sin experiencia técnica ni enfoque… pic.twitter.com/7Uvktk4jsu — COMEXPERU (@comexperu) December 10, 2025

En esa línea, señaló que "Machu Picchu es del Perú y del mundo" y su gestión y administración requiere a "los mejores técnicos y profesionales" en materia de turismo para encargarse de la ciudadela inca.

"No podemos seguir teniendo un embudo, tenemos que hacer un circuito, visitar más de 80 o 100 hectáreas del parque, no solamente 7 hectáreas. Tenemos que dar acceso mecanizados, acceso amazónico. Pero la inversión en Machu Picchu es cero. Solamente se pagan planillas hace años porque no tienen capacidad de gasto. Para eso se necesita crear justamente a un equipo técnico liderado por el Ministerio de Turismo", mencionó en RPP.

"Tenemos que pensar en grande. ¿Por qué no pensamos que Machu Picchu puede recibir, y toda esa zona puede recibir muchísimos más turistas? Y no estar pensando en cómo le sacamos hasta el último centavo de la mala manera a los pocos turistas que vienen acá. Eso es lo que estamos planteando. Pero hay más de 35 gremios locales, regionales, nacionales, que hemos firmado justamente este documento, porque estamos todos de acuerdo en lo que hay que hacer. Entonces, lo que necesitamos es que el Ejecutivo nos escuche", añadió Stossel.

Mencionó que se reúnen de manera constante con los distintos ministerios pero quien "tiene que ponerse los pantalones es el presidente con su equipo de ministros".

"Y si quieren realmente que nuestro país sea un gran destino turístico de la región, o nos ponemos a trabajar y hacer las cosas de una forma profesional, o seguimos en este populismo. Si no lo hacemos ahora, la imagen de Machu Picchu se sigue deteriorando", aseguró.

Respuesta del gobernador de Cusco

En respuesta, el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, afirmó que el proyecto de ley 11277 que busca la creación de una autoridad autónoma que gestione el Valle Sagrado y Machu Picchu no tiene fines políticos ni económico, sino que buscaría mejorar la efiencia en su administración.

"Esta propuesta no responde a una situación política, politiquera ni tampoco de negocios, que eso es lo que le respondería al presidente de la CONFIEP y a todos los empresarios del turismo. Esta responde a lo que demanda estos tiempos, la gestión adecuada de nuestros centros arqueológicos, en especial de Machu Picchu y una adecuada gestión del territorio", declaró en La Rotativa del Aire.

"La propuesta del Cusco es integral, porque no es un Ministerio del Turismo que cuyo enfoque, y que está dado para la venta para tener al producto consumido, que es que lleguen los visitantes, que hay de la preservación, que hay de lo que significa todo el resto de lo que significa la gestión del turismo", añadió.