Defensor del Pueblo resaltó que mesa de diálogo entre el Ejecutivo y mineros debe ser "en un clima de tranquilidad y paz"

El defensor del Pueblo Josué Gutiérrez indicó que la mesa de diálogo entre organizaciones de mineros artesanales e informales y el Ejecutivo tendrá lugar mañana, lunes, 14 de julio.

Como se sabe, las recientes protestas llevadas a cabo en varias regiones del país mantienen un cese temporal, luego de que, el último viernes, la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), anunciara una tregua de 24 horas para entablar un diálogo con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

En ese sentido, Gutiérrez Cóndor, en diálogo con Radio Nacional, saludó ayer que los dirigentes de las organizaciones mineras hayan aceptado dialogar con el Gobierno y resaltó que hay predisposición de ambas partes, las cuales ya han sido notificadas.

"El día lunes, se instala la mesa, estamos en un proceso. Ayer, [viernes], hemos formalizado ya el escrito a ambas partes, tanto a los dirigentes como a la PCM y a todos los ministros involucrados de manera directa en este tema", indicó.

“Nosotros tenemos que saludar que los dirigentes hayan estado días y noches en asambleas con sus bases a nivel nacional para que se pueda entender que tenemos que desarrollar todo tipo de reuniones, pero en un clima de tranquilidad y paz. No se puede estar bajo otras condiciones. De igual manera, el Ejecutivo ha tenido una feliz predisposición de poder asumir este tema", señaló.

El defensor del Pueblo indicó que, primero, se procederá a elaborar una agenda con los temas pendientes para la mesa de diálogo. Asimismo, señaló que aún se está coordinando el lugar dónde se realizará la reunión.

"Yo creo que el día de hoy, [sábado], vamos a tener la contestación de ambas partes, de tal manera que, el lunes, tengamos los interlocutores válidos para poder empezar a, primero, elaborar la agenda de los puntos pendientes y luego se empezará a hacer el diálogo en función a un análisis objetivo y de lo que queremos. ¿Qué es lo que quiere el país? Hay que resolver estos asuntos que, muchas veces, son casi imposibles, pero a la luz de los hechos en nuestro país tenemos experiencia de haber resuelto tantísimas cosas”, aseveró.

"Estamos coordinando, debe ser en un lugar que permita tranquilidad para las partes y debe ser en estamentos, porque este es un tema 100 % técnico, que compromete un análisis profundo respecto a la estructura de la legalidad y, por otro lado, a la primacía de la realidad”, acotó.

Confemin exige "desaparecer" requisito de contrato de explotación para formalizarse o "revertir concesiones" mineras

Por su parte, Máximo Franco Béquer, presidente de la Confemin, en entrevista con RPP brindada este domingo, indicó que "ya el defensor del Pueblo y el presidente del Congreso están coordinando" la referida mesa de diálogo y que su organización se encuentra "esperando la respuesta" del Gobierno.

Sin embargo, adelantó que solo hay dos soluciones posibles a la crisis: "desaparecer" el contrato de explotación con los titulares de las concesiones mineras como parte de los requisitos para la formalización o "revertir" esas licencias. Además, señaló que eso debe ser establecido en una ley "que haga el Congreso".

"[La formalización] no puede avanzar, no va a poder, porque el titular no quiere firmar el contrato por el tema comercial. Entonces, ¿qué falta para solucionar esto? […] Tiene que haber una ley que haga el Congreso -porque finalmente la solución está en el Congreso- que tiene que decir cómo se va a formalizar un minero que trabaja en una concesión ajena, porque por el contrato de explotación es imposible, por ahí no va a ser [...] El contrato de explotación debe desaparecer como requisito. Esa es una idea", indicó.

"O, caso contrario, tienen que revertir las concesiones para que nosotros podamos tener el derecho a la concesión, peticionarlo y formalizarlo. No hay otra solución", acotó.

En ese sentido, el dirigente minero señaló que ya desde el Congreso se está "viendo la forma" de revertir las referidas concesiones, ya que "son 20 millones de hectáreas concesionadas acaparadas en casi todo el Perú, y las concesiones, si uno lo pide, es para trabajar, no para especular".

"No es posible que 50 familias tengan todo el Perú concesionado y no podamos tener nosotros ningún acceso a tener operaciones mineras con concesión. ¿Dónde vamos a concesionar si todo se lo han concesionado? Y si hay por ahí algún terreno, ya es donde no hay ningún rastro de mineral", aseveró.