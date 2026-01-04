Cajamarca: joven de 20 años falleció tras volcadura de camioneta en Choropampa

Últimas Noticias
Cajamarca: joven de 20 años fallece tras volcadura de camioneta en Choropampa
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

La víctima fue identificada por la Policía Nacional como Yareli Huamán Soto, natural del distrito de La Pacha.

Una joven de 20 años perdió la vida tras un accidente de tránsito ocurrido en el tramo que conecta el distrito de Choropampa con el centro poblado San José, Chimbán, en la provincia cajamarquina de Chota. Esto luego de que la camioneta 4x4 en la que se transportaba junto a otra persona se despistara mientras iba por la ruta Villa Cococho–Quindén.

La víctima fue identificada por la Policía Nacional como Yareli Huamán Soto, natural del distrito de La Pacha. En tanto, la otra persona que viajaba en la camioneta fue auxiliada y trasladada a un establecimiento de salud para recibir atención médica.

El hecho fue reportado por pobladores de la zona, quienes alertaron a las autoridades para el auxilio correspondiente. Efectivos de la Policía Nacional y personal de salud acudieron al lugar para realizar las diligencias iniciales y el traslado del herido. 

Las causas del accidente son aún materia de investigación por parte de las autoridades, a fin de determinar las circunstancias en las que se produjo este hecho.

