Daniel Córdova pidió licencia a su militancia. | Fuente: Foto: Andina

El economista y director del Instituto Invertir Libertad, Daniel Córdova, presentó una solicitud de licencia temporal al partido Alianza para el Progreso. En una carta dirigida a César Acuña, líder de este partido, indicó que esta medida busca evitar que su postura en la campaña electoral se interprete como una posición institucional.

"Frente a la actual coyuntura electoral he venido tomando acciones y dando declaraciones a título personal y de la ONG Invertir Libertad que yo lidero, sin pretender comprometer la línea política ni las posiciones del partido, como siempre lo he señalado. Sin embargo, en muchas ocasiones éstas han sido erróneamente atribuidas a la organización política que usted preside, pese a que siempre he señalado que mis expresiones no vinculaban a esta organización", señaló.

Desde hace varias semanas, el economista ha manifestado una postura a favor de Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, al cuestionar el proceso electoral y las denuncias de presuntas irregularidades que ha formulado este partido.

Esta mañana, Córdova, quien viajó a Estados Unidos para solicitar una auditoría internacional a la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la segunda vuelta, consideró que la misión de observadores de este organismo realizó un "trabajo superficial" para detectar anomalías en las elecciones 2021.

"La misión sí deja abierta obviamente la ventana que se va a seguir investigando, pero no es una misión que está haciendo un trabajo necesario para detectar estas anomalías, es un trabajo superficial, casi turístico", indicó, en entrevista con el programa Ampliación de Noticias.







