Daniel Olivares, vicepresidente de Oceana Perú: “El Estado hace 20 años estableció la prohibición de pescar en áreas protegidas”

Daniel Olivares, vicepresidente de Oceana Perú, se refirió al proceso judicial que enfrenta a su organización con el Ministerio del Ambiente (Minam). Al respecto, el también excongresista explicó en Ampliación de Noticias que el objetivo del proceso que iniciaron contra la entidad estatal busca “corregir un precedente” respecto a la Reserva Nacional Dorsal de Nasca.

En ese sentido, el exparlamentario explicó que las áreas marinas protegidas representan el 8 % del mar peruano y desde hace 20 años se encuentra “prohibido pescar” en estas zonas; sin embargo, en el año 2001, el Estado aprobó un “artículo” (5.2 del Decreto Supremo 008-2021-MINAM), que “decía: ‘está permitida la pesca industrial en esta área’”. En ese sentido, señaló que su objetivo es que este último sea declarado “ilegal” por el Poder Judicial.

“Hoy y hace 20 años está prohibido pescar en áreas marinas protegidas. Pero, en el año 2001, el Estado también, a veces es contradictorio, creó un área marina protegida que es la Dorsal de Nasca y puso un artículo donde decía: ‘está permitida la pesca industrial en esta área’. Entonces, lo que nosotros hemos presentado […] es que se respete la prohibición que el Estado tiene hace 20 años de pesca en áreas marinas protegidas y [que] este artículo -dentro de la creación de la Dorsal de Nasca- sea eliminado por ilegal”, manifestó.

“En los últimos años, la industria pesquera de anchoveta no ha pescado en áreas marinas protegidas en todos los últimos años y le ha ido muy bien. Incluso, se dice que el año pasado fue uno de los mejores años históricos y no ha pescado en este 8 % de áreas marinas protegidas. Entonces, digamos, un problema de que falta de lugares para pescar no tiene”, acotó.

“Nunca hemos recibido dinero de Usaid”

Daniel Olivares indicó que vienen siendo víctimas de “campañas de desinformación” y han recibido amenazas de presuntas organizaciones criminales tras emprender la acción legal.

“Han llegado amenazas a nuestra organización de, no sé, los malditos no sé qué o los terribles de no sé cuántos, y ya sabemos, diciendo, repitiendo estas narrativas que han ido soltándose y amenazando al equipo. Eso es peligroso en los tiempos que estamos viviendo donde todos los días vemos una historia más terrible que la otra. Entonces, no solamente esas campañas de desinformación son malas porque distraen del tema principal y del debate principal, que es un debate que nos competa a todos los peruanos, sino también tienen consecuencias en temas de seguridad”, manifestó.

Asimismo, el vicepresidente de Oceana Perú negó que reciban fondos de alguna entidad gubernamental, entre ellas Usaid ((United States Agency for International Development).

“Oceana tiene por política, desde su creación, de no trabajar, no recibir fondos de Gobiernos, ni del nacional, ni de ningún Gobierno del mundo. Oceana está en varios países y en ningún país recibe fondos de gobierno. Usaid es fondo vinculado al Gobierno americano. Nunca hemos recibido dinero de Usaid, es una organización privada, todo es muy transparente”, concluyó.