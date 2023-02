| Fuente:

Mientras el Congreso evidencia su incapacidad para lograr acuerdos y las manifestaciones parecen apaciguarse, Dina Boluarte continúa su trabajo de hormiga para dialogar con los partidos y construir su legitimidad. El presidente del Congreso pide calma y dice que entre marzo y julio hay tiempo suficiente para consensuar una fecha de adelanto de las elecciones. Sí, pero entretanto se perdió la posibilidad de que las elecciones se realicen este año, sobre todo porque el cambio de fecha electoral deberá ser ratificado por referendo. Y sin embargo, no se ven avances en el diálogo más importante para restablecer la paz social, es decir el diálogo con las autoridades de las regiones que siguen con bloqueos de carreteras. Es el caso sobre todo de Puno, donde la Sutran confirma la existencia de decenas de puntos de la red vial en los que se mantiene el bloqueo. En un país con una democracia consolidada, los partidos representan verdaderamente a las diferentes categorías de la población, y en consecuencia tienen presencia en las regiones. Ese no es el caso en el Perú. Algunos de los partidos invitados a Palacio de Gobierno son solo cascarones que sirven para completar los requisitos exigidos por el Jurado Nacional de Elecciones. Pero carecen de una visión del país, de dirigentes reconocidos y de implantación nacional. El partido debe cumplir una función de mediación entre el Estado y los ciudadanos. Por eso son instituciones de formación política y a la vez capaces de producir una síntesis de los conocimientos especializados sobre el país. Hace tiempo que los partidos no producen ideas que inspiren programas de gobierno, viables y capaces de despertar esperanza. Dina Boluarte gana tiempo que el Congreso pierde. Sobre todo si sigue cometiendo errores en sus gastos en momentos en que la población sufre las consecuencias de la corrupción y la mala gobernanza.

Las cosas como son