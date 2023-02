Enrique Wong niega haber presionado a dirigente de Enapu para evitar sanción en la Comisión de Ética

Dirigente de Enapu denuncia que Enrique Wong lo obligó a grabar video para evitar sanción en Comisión de Ética

El congresista Enrique Wong, de la bancada de Podemos Perú, negó haber nombrado a su asesor Manuel Talavera para que ocupara el cargo de presidente del directorio de la Empresa Nacional de Puertos (Enapu). Según dijo, el secretario general, Víctor Castillo, fue quien lo recomendó para este puesto debido a supuestas irregularidades en la anterior gestión.

El parlamentario consideró que es "bien difícil" que él y su abogado hayan obligado a Víctor Castillo a que lo exculpe de responsabilidad en esta presunta irregularidad, tal como denuncia ahora el dirigente. Además, consideró que sería una venganza ante la negativa de su asesor Manuel Talavera de acceder a pagar un millonario seguro por maquinarias obsoletas.

"¿Cómo es posible que después de 10 meses recién esté haciendo (diciendo) que lo obligaron a hacer? (…) Son amigos, lo conoce, por eso me extraña que en su carta dice que todas las irregularidades en la designación de los anteriores presidentes del directorio. Por eso propone a Talavera, porque considera que es un profesional competente", indicó.

"No puedo entender una razón de querer enfrentarse conmigo (…) Ahí está la carta de que yo no soy el que recomienda a Talavera, lo recomienda Castillo. Él es el que lo recomienda y lo firma desde octubre. ¿Usted cree que a una persona adulta la vayan a obligar para que mienta? (…) Él es que recomienda a Talavera, yo no", agregó.

Dirigente denuncia a Enrique Wong



Víctor Castillo, dirigente del sindicato de la Empresa Nacional de Puertos (Enapu), denunció haber sido retenido en el despacho parlamentario del congresista Enrique Wong, donde fue obligado a grabar un video con el cual asumía la responsabilidad por la designación de Manuel Talavera, asesor de dicho parlamentario, como presidente del Directorio de Enapu.

El legislador había sido vinculado con la designación de Talavera como titular del directorio de Enapu. En marzo de 2022, Panorama reveló que Enrique Wong tuvo varias reuniones en el Ministerio de Transportes para proponer y asegurar que su asesor logre el puesto. Por este caso, tuvo que pasar por la Comisión de Ética, donde se recomendó que se le suspenda.

Ante esta situación, el dirigente Vicente Castillo indicó al dominical Panorama que en agosto de 2022 fue citado por el propio Talavera al despacho del legislador y le indicó que debía grabar un video en el que se quitara la responsabilidad sobre su nombramiento a Enrique Wong.

"Se me da algunos alcances para grabar un video, con lo que se me alcanzó a través de un WhatsApp en el cual había que hacer mención que el congresista no intervino en la designación del señor Manuel Talavera. Es así por la forma cómo lo enfocaron, es por ello que nosotros nos sentimos obligados a hacer este video", sostuvo Vicente Castillo.

El dirigente del sindicato de Enapu sostuvo que previamente fue llamado varias veces por Manuel Talavera e incluso por el congresista Enrique Wong mediante la aplicación WhatsApp, a fin de que realice la grabación. Asimismo, indicó que durante el encuentro en la oficina del legislador estuvieron presentes el propio Wong, Talavera y el exlegislador Heriberto Benitez.

NUESTROS PODCASTS

¿Cómo ha hecho EE.UU. para disminuir los casos de cáncer en 33% en 32 años? ¿se podrá hacer lo mismo en el Perú?

La tasa de personas que mueren de cáncer en los Estados Unidos ha disminuido continuamente durante las últimas tres décadas, según un nuevo informe de la Sociedad Estadounidense del Cáncer. La tasa de mortalidad por cáncer en EE. UU. ha caído un 33% desde 1991, lo que corresponde a un estimado de 3,8 millones de muertes evitadas, según el informe, publicado el jueves en CA: A Cancer Journal for Clinicians. La tasa de vidas perdidas por el cáncer siguió disminuyendo en el año más reciente para el que hay datos disponibles, entre 2019 y 2020, en un 1,5%.