Defensor del Pueblo justificó reunión con grupo extremista: "Estoy obligado a recibir a todos"

Actualidad El defensor del Pueblo dijo no haberse reunido con Beder Camacho

El defensor del Pueblo, Josué Gutierrez, se pronunció respecto a la reunión que sostuvo esta semana con miembros del grupo extremista denominado "Los Combatientes".

Como se sabe, dicho encuentro realizado en la sede de la Defensoría del Pueblo, en el Centro de Lima, ocasionó las críticas de gran parte de la opinión pública por tratarse de una agrupación vinculada a actos de intimidación, amenaza y agresión contra periodistas y personajes que consideran opositores.

"Obligado a recibir a todos"

Al respecto, Gutiérrez Cóndor dijo que se reunió con dicho grupo en momentos en que se encontraban realizando una manifestación frente a la sede de su institución.

"Nosotros hemos estado despachando en la Defensoría y había un grupo de protestantes en el frontis que están gritando con su megáfono y (eso) genera toda una incomodidad en la población", relató.

"Lo que hemos hecho es decirles que una delegación de seis pase para saber qué es lo que desean, porque si ellos hablan por micro, yo pongo un micro al frente y no es lo correcto. Por eso se les ha atendido", agregó.

Al respecto, señaló que lo estaban criticando por reunirse con "dirigentes cuestionados" cuando su función es "reunirse con todos" y "abrir un nuevo capítulo".

"Si me están cuestionando por haberme reunido, dicen, con unos dirigentes cuestionados; yo creo que hay que abrir un nuevo capítulo. Yo he venido para construir democracia, para hablar de democracia y para vivir en democracia. Eso me obliga a recibir a todos y me obliga a respetar todo tipo de opiniones", indicó.

En ese sentido, tampoco descartó reunirse con el líder de Perú Posible, Vladimir Cerrón, sentenciado por colusión.

"¿Por qué no? (Debo reunirme) con todos", resaltó sobre ello.

Por otro lado, Gutiérrez negó haber tenido algún vínculo con el ex subsecretario general de la Presidencia, Beder Camacho, investigado por el caso 'Gabinete en las Sombras'.

"Yo he sido coordinador de bancada y siempre que había sesiones de bancada los acompañaba (a los congresistas), pero hasta la puerta. No conversé con Beder Camacho", resaltó.