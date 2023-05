Nuevo defensor del Pueblo sí fue asesor de la bancada de Perú Libre, según portal del Congreso

Congreso Josué Gutiérrez dijo que no tuvo "ningún vínculo con Perú Libre sino con el Congreso como institución"

Josué Gutiérrez fue designado por el Congreso de la República como nuevo defensor del Pueblo y juró al cargo el último viernes, tras un proceso en el que fue propuesto como candidato por la bancada de Perú Libre.

Dado que su relación con el partido liderado por Vladimir Cerrón ha sido objeto de cuestionamientos por un sector de la opinión pública, el día de ayer, sábado, en su primera entrevista tras asumir el cargo, Gutiérrez Cóndor negó haber tenido algún vínculo con Perú Libre durante su labor dentro del Parlamento.

"No he tenido ningún vínculo con la bancada de Perú Libre (…), era con el Congreso como institución. Hay que hacer la aclaración, porque hay algunas cosas que no se dicen con claridad", indicó en Enfoque de los Sábados.

Asimismo, precisó que trabajó en el Congreso para el Departamento de Comisiones que lo designó en la Comisión de Justicia presidida por el perulibrista Américo Gonza.

"Hasta antes de ayer, que presenté mi renuncia, yo trabajaba en el Departamento de Comisiones, que es el órgano que brinda el soporte y la asesoría a todas las comisiones del Congreso. Entonces, me asignan a la Comisión de Justicia y, desde ese ámbito, he venido colaborando en la parte eminentemente técnica", afirmó.

Sin embargo, según el portal del Congreso, el nuevo defensor del Pueblo sí fue asesor de dicho grupo parlamentario.

Labor en el Parlamento

Gutiérrez Cóndor ingresó a laborar en el cargo de "asesor" del Grupo Parlamentario Perú Libre el 24 de setiembre del 2021, a pocas semanas de instalarse el entonces nuevo Congreso, según figura en la web del Legislativo.

Vale decir que, en la declaración jurada de intereses presentada al Congreso durante su postulación a defensor del Pueblo, Gutiérrez señaló haber trabajado como "coordinador" dentro del Parlamento desde setiembre del 2021 hasta su renuncia en agosto del 2022, antes de pasar a trabajar en el Departamento de Comisiones.

En esta última dependencia, según figura en la página web del Congreso, Josué Gutiérrez ingresó el 20 de octubre de ese año. Unos meses antes, el 19 de agosto, el parlamentario de Perú Libre, Américo Gonza, fue elegido titular de la Comisión de Justicia, donde Gutiérrez dijo haber sido designado.

Además, cuando se dieron ambas designaciones, Gutiérrez Cóndor era militante de Perú Libre.

Según el portal Infogob del JNE, Gutiérrez se afilió al partido el 5 de enero del 2022 y renunció el 3 de marzo del 2023, un día después de ser propuesto como candidato a la Defensoría por la bancada perulibrista.

Sobre su trabajo en el Parlamento, en la entrevista de ayer en RPP Noticias, Gutiérrez lo calificó como una de las experiencias profesionales "más importantes" de su vida.

"En todo caso, [trabajar en el Congreso] se trata de una actividad lícita que me honra. Ha sido una de las experiencias profesionales más importantes de mi vida porque, en el sector público, nunca he trabajado en el ámbito contractual sino por elección popular", sostuvo.