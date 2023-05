Josué Gutiérrez señaló que existe un afán de ponerlo en contra del Gobierno tras declaración sobre derechos humanos

Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo, señaló este domingo que existe un afán de ponerlo en contra del Ejecutivo, luego de que se difundiera el pedido que hizo al Gobierno de Dina Boluarte para redefinir el rumbo de la política de derechos humanos en el país, declaración que ameritó una intervención del jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola.

“Bueno, yo sé que hay un afán de ponerme contra el Gobierno o al lado del Gobierno”, dijo el defensor al dominical Panorama al ser consultado sobre la respuesta del titular de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Según precisó, lo que quiso decir con su pedido al Ejecutivo fue que es necesario “centrar las prioridades en el manejo de derechos humanos”, a fin de dar bienestar a todos los peruanos, en especial a los menores de edad en situación de vulnerabilidad.

“Debemos empezar a ver una política de Estado que esté vinculada a erradicar de una vez por todas y ayudar inmediatamente a miles de peruanos, sobre todo niños de primera infancia, infancia y adolescentes para poder coadyuvar un esfuerzo de darles un bienestar, porque ellos son los que finalmente asumen más adelante una conducta de abandono y para para ellos no existe Estado”, añadió.

Vínculos con Perú Libre

Respecto de su vinculación a Perú Libre, el defensor del Pueblo indicó que no tuvo mayor relación con dicho partido político que apoyar como coordinador de la bancada en setiembre de 2021. Sin embargo, indicó que es amigo del líder de esa agrupación, Vladimir Cerrón.

Gutiérrez también rechazó los cuestionamientos en su contra para asumir la Defensoría del Pueblo y dijo que él cumple con los requisitos para ejercer dicho cargo. Explicó, además, que su experiencia como legislador le ha permitido conocer al Estado y las necesidades de la población para la cual trabajará desde su posición actual.

“Cinco años como parlamentario me ha permitido conocer el Estado por dentro y siempre he buscado que los consensos y la tarea por el país demandan esfuerzos muy grandes de todas las áreas, sectores y de todos los profesionales y en esa línea, yo jamás me voy a sentir más, pero tampoco me voy a sentir menos que nadie”, indicó.

Sobre elección de miembros de la JNJ

Se pronunció asimismo sobre los señalamientos ante una eventual injerencia suya en la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia y dijo que se trata de especulaciones que forman parte de la “cultura del odio”. En ese sentido, sostuvo que solo el hecho de pensar de esa forma es un atentado contra el Estado de derecho.

“Creo que son especulaciones que es parte de la cultura del odio de la cultura de quien se beneficia especulando cosas que no son reales ni son verdad”, dijo.

“Me niego a pensar que el doctor Walter Gutiérrez, que presidió la comisión anteriormente haya tenido algún manejo respecto a la junta y que la junta tenga un manejo de ese nivel con las designaciones de los magistrados”, agregó.