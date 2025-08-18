Familia de Sheylla Gutiérrez, hallada muerta en EE.UU. pide agilizar trámites de repatriación y que el sospechoso no escape del país

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los padres de Sheylla Gutiérrez Rosillo, ciudadana peruana hallada muerta en Estados Unidos luego de estar desaparecida desde el 9 de agosto, han llegado hasta la Cancillería de la República ubicada en el jirón Lampa, en el cercado de Lima, en donde están exigiendo celeridad para poder repatriar sus restos.

Además, están pidiendo a las autoridades que el principal sospechoso de la muerte de esta joven, Jossimar Cabrera, quien era pareja de Sheylla, no se escape del país. Previamente, en la salida de su vivienda ubicada en Breña, ellos pidieron justicia para su hija.

"Nosotros queremos, ya que se ha encontrado el cuerpo de mi hija, que a nivel de Cancillería se nos apoye para agilizar los trámites, para repatriar el cuerpo de mi hija. Eso es lo que les pido. En estos momentos estamos yendo a hacer las gestiones pertinentes. Por el momento el apoyo que les pido de su parte es que por favor nos den todo el apoyo posible para poder culminar con lo que corresponda a la repatriación del cuerpo de mi hija. Agradezco al Ministerio de la Mujer, agradezco a todas las entidades del Estado que nos están ayudando", declaró el padre.

Situación de los hijos

Por otro lado, los padres de Sheylla se mostraron muy preocupados con respecto a las intenciones de la familia de Jossimar de reclamar la tenencia de los tres menores hijos de esta pareja.

Como se recuerda, la ministra de la Mujer Fanny Montellanos informó el último domingo, que los hijos de Sheylla Gutiérrez llegaron al Perú repatriados de Estados Unidos y que ya se encuentran con sus abuelos maternos.

“Hemos coordinado para que los niños pasen por los diferentes exámenes que hay, sobre todo el psicológico en nuestra Unidad de Protección Especial. Ahora, los niños ya están con la familia, con los abuelos maternos”, sostuvo.

Abogado de la pareja responde

En diálogo con RPP, Roberto Robles, abogado de Jossimar Cabrera, indicó que su patrocinado se declara inocente de cualquier sospecha y que, hasta el momento, no existe ninguna investigación abierta contra él en nuestro país.

"Mientras no haya una investigación, no podemos brindar un tema de estrategia de defensa. No hay unos hechos, no hay una imputación concreta que diga que mi patrocinado es el autor. Es un sospechoso que estamos viendo a nivel nacional por las noticias. Simple sospechoso. Puede haber otra persona, inclusive", aseguró.