Denuncian que partido Primero la Gente presentó firmas falsas para conseguir inscripción en el JNE

El partido político Primero la Gente habría falsificado 4 039 firmas de afiliados para lograr su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), según informó el programa Punto final.

El dominical señaló que, desde enero de este año, tomó contacto con un abogado tramitador del centro de Lima, quien afirmaba ser parte de una maquinaria electoral dedicada a reproducir y llenar fichas de falsos afiliados a los partidos políticos.

En diálogo con el mencionado medio, el operador de firmas falsas, de identidad desconocida, manifestó que -en promedio- cobraba S/ 6 soles por ficha llena.

“Se cobra de acuerdo a lo que los dueños de los partidos están dispuestos a pagar, un promedio de 6 soles por ficha llena. Ese monto cubre el pago por la información obtenida del Reniec, el pago por el llenado de datos, las fichas de afiliados, por poner las firmas falsas, ganancias de los encargados y los útiles de escritorio”, señaló operador de firmas falsas al medio.

De acuerdo con el dominical, el tramitador les entregó un total de 6 000 fichas del Reniec empleadas por la presunta ‘fábrica de firmas’ para producir falsos afiliados a Primero la Gente.

Posteriormente, con la ayuda de un programador, los números de DNI fueron consultados por el Registro de Organizaciones Políticas del JNE, obteniendo un total de 4 039 afiliados al partido político, provenientes del material de trabajo de la presunta mafia de firmas falsas.

“Los directivos responsables de la inscripción del partido eran Miguel [del Castillo] y el personal legal, Marco Ceballos, quien estaba a cargo de la recepción de las fichas de afiliados y toda la presentación del expediente al jurado. Los encargados de recoger o recepcionar las fichas que hacíamos eran los mencionados y el encargado de los pagos era Miguel. Ellos financiaron toda la inscripción del partido”, manifestó el operador.

Tras ello, el dominical salió en búsqueda de los afiliados que figuraban en las fichas. El programa recogió el testimonio de 120 militantes, quienes -en su totalidad- negaron haberse afiliado al partido.

Representantes legales del partido responden

Al ser consultado sobre las presuntas firmas falsas, el personero legal del partido, Marco Zevallos, negó la denuncia y afirmó que todas ellas fueron validadas por el Reniec.

“Todas las fichas de los militantes de nuestro partido han sido validadas por Reniec. No sé cómo una firma que afirmas que es falsa podría estar siendo validada como la de alguien que es militante en Primero de la Gente. Toda firma que aparece en una ficha de un militante de Primero la Gente ha sido validada en su autenticidad por Reniec”, afirmó.

Por otra parte, el apoderado legal del partido, Miguel del Castillo, hijo del excongresista Jorge del Castillo, negó que hayan usado una ‘fábrica de firmas’ para suplantar afiliados.

“Yo creo que está muy bien que se haga la investigación del caso. Creo que no hay que violentar las libertades. Este partido defiende y, una vez más, respalda la trazabilidad y el trabajo que hizo exhaustivo de nuestro personero legal”, expresó Castillo al dominical.

Sin embargo, el operador de firmas falsas aseguró que Primero la Gente contrató sus servicios.

“Sí, ellos mismos contrataron y mandaron a hacer todas esas fichas de afiliados, ya que era la única manera de que su partido pueda inscribirse en el Jurado Nacional de Elecciones y también es la única forma en que se inscriben los partidos políticos en el Jurado, con firmas de afiliados falsos en un gran porcentaje”, aseveró el informante.

Asimismo, el operador mencionó los distritos donde se ubican los domicilios de Zeballos y Del Castillo, cuyas direcciones fueron detalladas con precisión al dominical.

“Tenían un local por Jesús María, que era la oficina y casa del personero Marcos Zeballos. Tenían otro local en San Isidro, otro en el Canal Nativa y otros sitios de reunión y coordinación donde se recepcionaban las fichas de afiliados con firmas falsas, que se hacían en varias viviendas”, acotó.

Reniec se pronuncia

En las fichas presentadas por el dominical figura el nombre de Sergio Obdine Segura Vásquez, quien habría sido el funcionario de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) que extrajo del Reniec la información de las personas cuyas firmas fueron suplantadas.

Al ser abordado por el medio, Segura negó que haya hecho las consultas y filtrado la información a la presunta “fábrica de firmas”.

“Es raro, porque yo hace años que no la tengo. Desde el 2019, más o menos, que yo no la uso. Habría que ver cómo lo han hecho, pero yo desde el 2019 que no la uso”, indicó.

Asimismo, la vocera del Reniec, Rubí Rivas, aseguró que la entidad a la que pertenece no “determina la falsedad o no” de las firmas, sino que ello lo hace “el Poder Judicial y el Ministerio Público”.

Finalmente, la exministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, quien sería la potencial candidata presidencial del partido, manifestó que denunciarán a los responsables de la presunta falsificación de firmas.

“Yo no creo que ninguno de ellos lo haya hecho, y si alguno de ellos lo ha hecho, ellos lo saben, los voy a denunciar. Sería genial que nos dieran esos documentos para que nosotros denunciáramos, finalmente, y supiéramos, de darse ese acaso, que, de verdad, yo no lo creo”, concluyó.