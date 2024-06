Partidos Políticos Lo Justo y Primero La Gente anuncian eventual alianza de cara a las Elecciones 2026

Elecciones Miguel Ato y Marisol Pérez Tello unen sus partidos políticos con miras a las Elecciones 2026.

El partido Lo Justo, al cual pertenece la exministra y abogada Marisol Pérez Tello; y Primero La Gente, del que forma parte el abogado y filósofo Manuel Ato Carrera; anunciaron una eventual alianza con miras a las Elecciones 2026. Así lo indicaron ambos en Ampliación de Noticias de RPP.

"La idea es hacer una plataforma de centro, que tenga claridad en lo económico, libertades sociales y justicia", sostuvo Pérez Tello. "[El partido Primero La Gente] nace con una clara vocación democrática. Veíamos que la mayoría, por no decir casi todos los partidos tienen, por lo general, un dueño, una persona que dispone los candidatos, sin competencia interna. Y dijimos vamos a crear una plataforma no en torno a una candidatura, un liderazgo, sino una que permita que varios liderazgos en el campo del centro liberal, progresista, compitan", agregó Ato Carrera, de Primero La Gente.

Primero La Gente se encuentra inscrito ante el Jurado Nacional de Elecciones. Miguel Ato Carrera se refirió a otros personajes afiliados al partido y su estado dentro de él: "Primero La Gente no es el partido de Miguel Ato, no es el partido de Marisol Pérez Tello, no es el partido de Susel Paredes, no es el partido de Miguel del Castillo. Todos somos dirigentes en esta etapa, tocará un momento en el que habrá elecciones internas para elegir nuevos dirigentes. No hemos designado un presidente del partido, no tenemos un secretario general, es el primer partido político que se inscribe sin designar esos cargos... lo que está al mando del partido es un colegiado un CEN, un Comité Ejecutivo Nacional y ahí nadie tiene corona, todos somos iguales, todos estamos sometidos a la democracia interna y queremos que sea ese el mecanismo para la elección de los candidatos y las candidatas".

Uno de los pilares de esta unión serán las libertades económicas, sostuvo Marisol Pérez Tello, quien en su momento fue ministra de Justicia durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. "Hemos hecho un acuerdo de lo que consideramos los principios que nos unen por el país. Creemos en la economía social de mercado; además en un servicio público profesional, donde no exista la gente que entra al gobierno a aprender; en seguridad hemos confluido que es la prioridad país; vamos a tener que revertir todo el daño institucional que se ha hecho, hay 16 años de retroceso en materia de pobreza y todo lo que eso genera... eso es lo más importante".

Preparan escuela política

En octubre próximo, Primero La Gente y Lo Justo abrirán una escuela para candidatos al Congreso y candidatos a los gobiernos subnacionales. Marisol Pérez Tello adelantó que Jean Paul Benavente, exgobernador del Cusco, será una presencia importante en esta unión, "encargándose de toda la zona sur". ¿Se involucrarán los movimientos regionales? Manuel Ato Carrera asegura que hay conversaciones incluso desde antes que el Congreso aprobara su eliminación de la Constitución. "Algunos ya se han venido incorporando a la plataforma necesitamos construir un espacio de confluencia muy grande si queremos enfrentar a las mafias que hoy en día están en el Congreso y que gobiernan el país".

"Claramente todos los partidos que están representados en el Congreso están legislando con lo ancho para ellos y lo angosto para todos los demás. Tú no puedes combatir la falta de capacidad de los partidos nacionales de llegar a las regiones eliminando los movimientos regionales. La realidad es que los partidos no han podido llegar ni a entender, ni a sumar, ni a resolver los problemas de las regiones", dijo por su parte Pérez Tello.

Proceso de inscripción

Sobre el Partido Lo Justo, anunciado hace unos meses entre bombos y platillos por la propia Marisol Pérez Tello y la actual congresista Flor Pablo, la exministra dijo que tuvieron que detener su proceso de recolección de firmas debido a los constantes cambios en el Congreso. "Nos parecía irresponsable seguir en este proceso, pero igual nació Lo Justo, que se ha convertido, en un grupo muy grande con liderazgos en Tacna, Ayacucho, Ucayali, Loreto, hay liderazgos importantes. Y hemos ido a Primero La Gente como equipo, decidimos no continuar [solo como Lo Justo] porque era, en este cambio de reglas permanente, llevarnos posibles 200 buenos candidatos sin saber si la Norma [con las reglas de las Elecciones 2026] se publicaba o no, y que no se reglamentara la posibilidad de que ya no pudieran ser candidatos", sostuvo Pérez Tello.

Manuel Ato Carrera aseguró que su desempeño como profesor universitario de teología le da otra perspectiva dentro de la política. "Desde distintas religiones hay un involucramiento mayor con los problemas del mundo. La religión está cada vez más interesada en general por cómo desde una plataforma de fe se puede lidiar con la conflictividad social, con la crisis climática. Finalmente, las religiones son parte de la sociedad civil y tenemos un espacio abierto para el activismo".