Corría el 2012 y a los 21 años, Yino Soto Almanza era un fanático del manga Dragon Ball, y a la vez, hincha del fútbol, al punto de crear, en ese entonces, un equipo de barrio en su natal Ayaviri, región Puno, a casi cuatro mil metros de altitud sobre el nivel del mar. Siete años después, mantiene las mismas pasiones, aunque ahora, más entrelazadas que nunca: su equipo llamado ‘Los Diablos Azules’ viste una indumentaria vistosa que hace honor a los ‘saiyajines’, esos guerreros de ficción del famoso anime.

De hecho, Yino es un guerrero: siempre fue al frente para defender sus objetivos y preferencias. En su cuenta de Facebook expone fotos suyas con prendas que tienen motivos del ilustre personaje Gokú o publicaciones referidas a su serie animada predilecta. Tampoco se quedó con las ganas respecto al deporte que le gusta y por eso, creó su equipo para participar en el Campeonato Verano que cada año se disputa en la cancha ‘La Bombonera’, en Ayaviri.

“Es un campeonato libre de fútbol ocho (formato en el que solo intervienen ocho jugadores por bando). Pero serio, fuerte. El año pasado quedamos terceros. En este año se juegan once fechas y ya solo faltan dos. Y ya estamos casi clasificados a la liguilla. Como premio suelen dar una moto o un toro”, contó a RPP Noticias.

La camiseta

Sin embargo, la decisión que pegó el golpe fue la del cambio de uniforme. Yino, eterno inquieto y dueño, junto a su padre, de una pequeña fábrica donde se confeccionan camisetas deportivas, truzas, entre otras prendas, se lanzó a diseñar un modelo de camisetas que se asemejan a la armadura de los ‘saiyajines’, con una placa dorada sobre el abdomen y una especie de pecheras blancas y hombreras del mismo color. El short, las medias y el resto del polo son de color azul.

La vestimenta se estrenó la semana pasada, sobre la cancha de tierra que aguanta a decenas de gladiadores del fútbol. “Como tengo mis confecciones, yo mismo he creado el diseño y yo mismo lo he cocido. Hice todo. Soy fanático de Dragon Ball y por eso, hasta los buzos del equipo también son como los trajes de Gokú”, agregó.



Este es el modelo de la camiseta del club creado por Yino Soto. | Fuente: RPP Noticias

Fue tan detallista que la camiseta del arquero titular es verde para hacer honor al personaje de Piccolo. Y la suplente tiene los colores que identifican a su ídolo Gokú. “Cuando estrenamos las camisetas, fue bacán, porque la gente se tomó fotos con los jugadores. Nuestros jugadores se emocionaron. Dimos la hora”, afirmó.

Yino llevó al campo de juego las 48 camisetas que confeccionó: 16 para sus futbolistas y otro grupo para los hinchas o, lo que es lo mismo, los familiares de los equipistas, con el fin de que le den color e identificación a la tribuna. En ese momento de repartición, los mismos rivales quedaron seducidos por el diseño y empezaron a pedir camisetas.

“Me decían ‘véndeme tu camiseta’… Incluso, nos han querido sobornar con cajas de cerveza. Al final, a los rivales les he dado como unas diez camisetas. A cambio me dieron una caja de cerveza y me prometieron ‘ponerme’ comida en las últimas fechas”, relató.

Eso no es nada. El ‘boom’ se extendió a las redes sociales y su buzón de mensajes en Facebook, ahora mismo, es un caldero: varios preguntan por las camisetas modelo ‘saiyajín’. “Me escriben y voy a vender la camiseta a 25 soles”, añadió el confeccionista.

Decidido: se cambia el nombre

RPP Noticias le preguntó a Yino Soto si no se anima a cambiarle el nombre a su equipo y ponerle algo más relacionado con Dragon Ball. Y él, hombre de decisiones agresivas, se mandó. “No he pensado en cambiarle el nombre, pero viéndolo bien, como el modelo de las camisetas ya se hizo viral, sí, mejor le cambiamos. Le pondremos Club Deportivo Los Saiyajines de Ayaviri”, anunció.

Lo que sí tenía pensado es en dejar el fútbol de barrio y apuntar a un sistema deportivo un poco más formal: este año inscribirá a su equipo en la Liga Distrital de Ayaviri y, por tanto, hará su debut en la célebre Copa Perú: “En abril arrancamos. En la Copa Perú se invierte mucho más fuerte, pero por ahora, el objetivo será ser campeones regionales e ir creciendo poco a poco”, señaló.

En 2012, Yino Soto creó a Los Diablos Azules con un bajo presupuesto, pero le dio un toque especial: las camisetas de los más grandes guerreros: los saiyajines. | Fuente: RPP Noticias

Lo que cuesta este camino

Hoy, Yino gasta entre 8 y 10 mil soles parea cubrir todos los gastos del Campeonato de Verano, entre enero y marzo. “Hasta préstamos he sacado”, dijo. Solo le paga a dos jugadores llegados de Puno: a uno le da 120 soles por partido, incluidos pasajes, y a otro, 100. Pero además, el gasto mensual incluye pagos por servicios de arbitraje, comida y cerveza. Esto último, un rubro postcompetencia prácticamente obligatorio en cualquier torneo de barrio. “Después de jugar, todos celebran. Yo pongo de seis cajas para arriba”, contó orgulloso.

Soto Almanza puede vender la idea de que es un chico de 28 años que va a 200 por hora, al todo o nada y sin pausa; pero es todo lo contrario. Tiene cuatro carreras, dos de ellas en avance: estudió Diseño Gráfico, es bachiller en Economía en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA, 2008 - 2013), ya tiene ocho ciclos concluidos en Sociología (UNSA, 2012 -?) y a está a mitad de carrera en Ingeniería Empresarial en la Universidad Continental de Arequipa (2017 - ?)

“¿Si tendrías que elegir entre Gokú y tu otro ídolo, Lionel Messi, qué respondes?”, le pregunta RPP. “Pucha… (piensa). Gokú, por la humildad”, respondió. “Pero Messi también es humilde”, le contestamos. Pero él se queda con el personaje ficticio porque aún recuerda cuando, de niño, en plenas clases de colegio, se escabullía para ver su anime favorita. Eso le movía la vida. Y eso lo sigue moviendo ahora.