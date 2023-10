Detector de Mentiras: imitan a Dina Boluarte y a Sara Abu Sabbah, conductora de RPP, con Inteligencia Artificial

Actualidad Detector de Mentiras: Clonan voces e imagen de presidenta Dina Boluarte y conductora de RPP, Sara Abu-Sabbah

Un video difundido por Instagram muestra a la conductora Sara Abu-Sabbah presentando una nueva plataforma para ganar dinero fácilmente. Luego, aparece la imagen de la presidenta Dina Boluarte, quien anuncia el lanzamiento de esta página web. "Pueden invertir solo 950 nuevos soles peruanos y, al día siguiente, multiplicar su dinero al menos dos o tres veces", señala en el video la imagen de la presidenta.

Que no te engañen, esto es mentira.

Son falsas las imágenes que muestran tanto a Sara Abu-Sabbah como a Dina Boluarte anunciando una plataforma de inversión. Sus voces han sido clonadas y los contenidos difundidos han sido generados mediante Inteligencia Artificial, utilizando el set del programa "Encendidos" de RPP y el discurso de la mandataria en la última asamblea de las Naciones Unidas.

Expertos explicaron a RPP Data que es posible identificar estos contenidos fraudulentos fijándonos en los detalles. Por ejemplo, si se trata de una noticia difícil de creer, es importante verificarla con fuentes oficiales y no compartirla si no estamos seguros. Si son audios o videos realizados con Inteligencia Artificial, es ideal estar atentos a las voces robotizadas o si los labios no están sincronizados con los videos.

De esta manera, identificaremos informaciones falsas realizadas con esta tecnología, como las que continúan apareciendo y utilizan las imágenes del doctor Elmer Huerta y Mávila Huertas para promocionar supuestos tratamientos médicos, por ejemplo. Esto también es falso: ningún conductor de RPP promociona medicamentos.

Que no te engañen. Es falso que la presidenta Dina Boluarte haya promocionado una plataforma de inversiones durante su discurso en la ONU y aún más que la conductora de RPP, Sara Abu-Sabbah, haya presentado esta información.

Hasta la próximo Detector de Mentiras de RPP.