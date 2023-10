Detector de Mentiras: ¿Es cierto que varios sismos pequeños disminuyen la posibilidad de que ocurra uno más fuerte?

Actualidad Sismos

Ha circulado en redes sociales una información que dice que, si ocurren varios sismos "pequeños" seguidos, esto ayuda a liberar energía, lo cual podría disminuir los efectos de un eventual sismo más fuerte. ¿Es verdad que si ocurren varios sismos seguidos se reduce la posibilidad de tener uno más fuerte? RPP Data buscó conocer si esta información, una creencia compartida por muchas personas, es real.

Que no te engañen, esto es mentira.

No es cierto que varios sismos pequeños puedan liberar la energía suficiente para evitar un sismo más fuerte, confirmaron a RPP Data el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y especialistas consultados.

Lo que sí es cierto es que solo los grandes sismos ayudan a liberar energía de otros sismos más grandes. Por ejemplo, uno similar al de magnitud 8 que ocurrió en Pisco, podría constribuir a liberar la energía de uno mayor, digamos de magnitud 9, aunque solo se liberaría energía en un 15 o 20 por ciento.

A esto hay que agregar que los sismos de distinta intensidad no se miden de igual manera. Cada grado de intesidad de un movimiento de la tierra libera 30 veces más energía que el grado anterior. Es decir, la diferencia entre un movimiento telúrico de grado 6 y uno de grado 7 es que entre uno y otro hay una diferencia de 30 veces más energía.

Para finalizar, los expertos son categóricos en asegurar que tendrían que ocurrir por lo menos 30 sismos seguidos de magnitud 6 para liberar la energía de uno solo de grado 7.

Que no te engañen. Es falso que varios sismos "pequeños y seguidos" ayuden a liberar energía para reducir un movimiento de mayor instensidad.

Ahora que ya lo sabes, no compartas información que no está respaldada por la ciencia, contrasta el contenido con datos oficiales y recuerda que el Perú se encuentra en zona sísmica, así que no dejes de estar preparado con tu mochila de emergencia.

Hasta el próximo Detector de Mentiras de RPP.

Mochila de emergencia

Ante la eventualidad de un sismo de gran magnitud el Instituto de Defensa Civil (Indeci) recomienda tener lista una mochila de emergencia con provisiones básicas y una caja de reserva que consiste en una pequeña despensa.

La mochila puede ser personalizada con artículos de acuerdo a los requerimientos de cada familia, como la presencia de bebés, niños pequeños, adultos mayores, personas con discapacidad o con determinadas enfermedades.

Entre los artículos indispensables en una mochila de emergencia se encuentran: gel antibacterial, papel higiénico, toallas de mano y cara, paquete de paños húmedos, linterna y pilas, radio portátil, silbato, botiquín de primeros auxilios, comida enlatada, paquete de galletas de agua, agua embotellada sin gas, chocolate en barra.

Además, una agenda con teléfonos de emergencia, útiles para escribir, manta polar, pantuflas, dinero, bolsas de plástico resistentes, cuchilla multipropósitos, guantes de trabajo, encendedor, cuerda de poliéster, plásticos para piso o techo, cinta adhesiva multiusos, petate y mascarilla.