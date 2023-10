Inteligencia Artificial, el próximo desafío: ¿cómo identificar imágenes o voces creadas con esta tecnología?

En Perú, el término ‘Inteligencia Artificial’ comenzó a sonar con más fuerza a finales del 2022 gracias a su difusión en Internet y, sobre todo, en las redes sociales.

Hoy, gracias a la Inteligencia Artificial (conocida como IA en lenguaje digital), podemos tener videos de personajes públicos o de nosotros mismos hablando en distintos idiomas o pronunciando discursos casi perfectamente elaborados.

También se puede editar imágenes con gran nivel de perfección, como fue el caso del Papa Francisco, a quien mediante una aplicación de IA “lo vistieron” portando un abrigo de una marca mundial de ropa. La imagen se volvió viral y miles de personas llegaron a considerarla verdadera.

Es aquí donde la inteligencia artificial es evaluada pues, según el uso que se le dé, puede significar una nueva posibilidad para la difusión de contenido digital adulterado, señalan especialistas. ¿Es posible combatir este problema?

¿Qué es Inteligencia Artificial?

Antes de conocer cómo se puede detectar contenido falso o adulterado generado por Inteligencia Artificial, es necesario comprender de qué se habla cuando utilizamos este término.

La Inteligencia Artificial aprovecha computadoras y máquinas para imitar, mediante programas especiales, las capacidades de resolución de problemas y toma de decisiones de la mente humana, señala el portal de IBM especializado en tecnología computarizada.

Es por ello que, mediante esos programas, se pueden replicar habilidades como hablar, gesticular o escribir.

Algunas aplicaciones muy potentes como Siri de Apple, Alexa de Amazon, IBM Watson y vehículos autónomos se manejan mediante inteligencia artificial y desarrollan funciones específicas.

Algunas pautas a tener en cuenta

Alex Ternero, ingeniero electrónico y gerente general de la empresa Fiberlux, especialista en Inteligencia Artificial y video analítica, explica qué aspectos debemos tener en cuenta al recibir o encontrarnos en internet con contenido digital falso, para evitar darlo por verídico.

“Podríamos fijarnos en los bordes de las imágenes con detenimiento, porque se puede notar que hay variaciones, sombras, que hace que [en el contenido] existan irregularidades en los finales de las siluetas. En el caso de video, si el movimiento no es muy continuo, puede ir en pocos segundos después del audio y no coincidir del todo; [en ese caso] sin duda estamos ante un video falso. También, para el caso de audios que van acompañados de imagen, el seguimiento de la voz con los movimiento de la boca, la expresión de los personajes no suelen ser perfectos en un video mal elaborado proveniente de inteligencia artificial”, explica el especialista.

Otro ejemplo reciente de cómo mediante la Inteligencia Artificial se puede difundir contenido digital falso o adulterado han sido las fotografías del expresidente Donald Trump supuestamente arrestado. Estas imágenes se difundieron en el marco de los procesos judiciales por presunta interferencia electoral que afronta.

Según el diario "El Mundo", Eliot Higgins, periodista y fundador del colectivo de investigación Bellingcat, ha creado estos deepfakes. El británico compartió las imágenes en X (antes Twitter), pero señaló que habían sido generadas con Midjourney, una herramienta que utiliza IA generativa para crear imágenes partiendo de un breve texto. En una entrevista con 'The Washington Post', Higgins reconoció que "Midjourney entiende bien las indicaciones sencillas, pero las más complejas obtienen resultados extraños", señala el artículo del diario español.

Fotos del Papa Francisco y del expresidente Donald Trump alteradas con inteligencia artificial. | Fuente: Internet

Las supuestas imágenes de Donald Trump “arrestado” presentan errores pues, a uno de los policías que intenta inmovilizar al expresidente le falta un dedo, o incluso en otra de las imágenes Donald Trump mismo es quien porta un cinturón de policía.

Por su parte, Deivy Cordero, coordinador de Innovación Docente y Tecnologías de la Comunicación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, ofrece más alcances para detectar contenido falso.

"Debemos fijarnos bien en los ojos, porque los 'deepfake' suelen tener problemas profundos para replicar el movimiento natural de los ojos, de las pupilas, o definir la forma de las pestañas. De igual manera pueden presentar anomalías en el parpadeo o en la mirada de la persona cuando se trata de videos. Asimismo, la sincronización labial suele ser deficiente", advierte el experto.

Tanto Alex Ternero como Deivy Cordero, coinciden en que los programas o aplicativos de inteligencia artificial, suelen perfeccionar sus resultados conforme se repita cada ejercicio. Es decir, la imagen o video será cada vez mejor en función a mayores ensayos o repeticiones.

“Va a llegar un momento en que el resultado será tan perfecto que será muy complejo determinar la falsedad. Es más fácil hoy en día detectar las imágenes falsas de personajes muy famosos debido a su misma exposición mediática, pero de personas poco conocidas podrá asumirse como verdaderos los contenidos alterados”, explica Alex Ternero.

“Es fundamental contrastar el material digital que nos llega proveniente de redes sociales como WhatsApp, recurrir a las fuentes oficiales para saber si la persona que dice algún mensaje, efectivamente lo está sosteniendo en sus cuentas oficiales. Si el contenido no tiene una fuente confiable, es mejor dudar y evitar compartirlo”, aconseja el profesor Cordero.





Un ensayo desde la radio

El equipo periodístico de RPP emitió al aire parte de una entrevista creada con inteligencia artificial entre el conductor Fernando Carvallo y Hugo Delgado, presidente de directorio del Grupo RPP. La conversación se dio en el marco del 60 aniversario de esta casa informativa.

El diálogo emitido por la señal de RPP correspondió a voces clonadas de ambos personajes gracias al uso de la Inteligencia Artificial, fueron muy parecidas, pero, al oírlas a detalle, no resultaron exactas a las reales (escuchar el audio adjunto para notar las diferencias).

Posterior al audio generado por IA, inmediatamente el conductor Fernando Carvallo, explicó a la audiencia: "buenos días y bienvenidos a Enfoque de los Sábados. Nos encontramos en la cabina principal de RPP con Hugo Delgado Nachtigal, presidente del directorio de RPP y hemos querido comenzar este programa con una conversación completamente artificial. Sí, hemos empezado esta charla ficticia, el contenido es verdadero, pero quisimos hacer un experimento y tangibilizar lo que está sucediendo con la inteligencia artificial que es una técnica totalmente nueva en el mundo", señaló Carvallo.

Elecciones En "Enfoque de los Sábados" se mostró la gran similitud entre voces creadas con IA y las voces naturales, así como el reto que representa estar atento a estas nuevas tecnologías.

IA para buenos fines

“Estamos trabajando con técnicas de inteligencia artificial para la determinación de la contaminación ambiental con sensores, para poder predecir qué tan buena va a estar la calidad del aire en ciertas regiones. También, aplicando estas técnicas en medicina, para la detección de cáncer, detección de infertilidad masculina, entre otras investigaciones”, detalla el ingeniero César Beltrán, docente universitario y fundador del Grupo Científico en Inteligencia Artificial, de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

De esta manera, Beltrán sostiene que el uso y el estudio de la inteligencia artificial en nuestro país no es reciente y que, más allá de servir para la edición de imágenes, audios o videos; el campo de uso de la IA es mucho más amplio y su objetivo primario es aportar soluciones a problemas sociales.

“En arqueología también hemos usado la inteligencia artificial al momento de reconstruir objetos arqueológicos mediante tecnología 3D junto a los museos Larco y Josefina Cox, con el fin de apoyar a la elaboración de un catálogo digital de objetos arqueológicos”, añade el especialista.

La Inteligencia Artificial puede ser muy beneficiosa si se usa con fines adecuados. Prestemos atención a los detalles cuando nos lleguen audios, videos o imágenes en redes sociales y no compartamos contenido adulterado. Asimismo, conozcamos qué beneficios puede brindarnos esta tecnología cuando es usada para bien a nivel científico, político y social.