La conversión al transporte eléctrico debería empezar por los buses de transporte público, según el ing. Guerrero.

Este 9 de setiembre se celebra el Día Mundial del Vehículo Eléctrico. Una fecha que nos invita a pensar en un sistema de transporte sostenible y con menos emisiones de CO2. El Perú no es la excepción, ya que solo en el primer semestre del año, se comercializaron más de 500 vehículos electrificados, cifra mayor en 168.3% respecto a similar periodo del 2020, según la Asociación Automotriz del Perú.

Johnny Guerrero, especialista en movilidad eléctrica de ABB en Perú, declara que aún tenemos un parque automotor que está empezando. “A partir de 2019, van más allá de los que se utilizan como demostración. Los 100% eléctricos y los híbridos. Y los enchufables”.

El también ingeniero detalla a RPP que en el país deben estar circulando unos mil autos eléctricos, la mayor parte en Lima. Pero no solo basta el vehículo, sino un sistema de carga para ellos.

“En cuanto a cargadores podemos mencionar que hay carga lenta y rápida. En carga lenta hay una red que esta llegando al medio centenar. En cargadores rápidos tenemos un déficit bastante grande”, sostiene.

Comenta que, si bien un carro en carga lenta podría demorar entre 15 y 20 horas para cargar, también es cierto que no se necesita el vehículo cargado al 100% para realizar un trayecto. Un vehículo podría recorrer entre 120 km y 150 km.

Sin embargo, Mariana Alegre, coordinadora general del observatorio ciudadano Lima Cómo Vamos, no está absolutamente convencida de impulsar los vehículos eléctricos en el Perú. Pues para ello se debe asegurar que “sean de energía eléctrica verde”.

“Lo que no tenemos que impulsar son los vehículos eléctricos. Los vehículos motorizados no deberían de ser promovidos”, pues se les debería dar más espacio a una movilidad mecánica como las bicicletas.





¿Qué le falta al Perú para dar el salto a la movilidad eléctrica?

Los especialistas coinciden en que falta un mayor compromiso del Gobierno para crear un ecosistema de movilidad más amigable en el Perú. Esto involucra un mejoramiento de vías y señalización, aunque también otros factores.

Johnny Guerrero, de ABB Perú, comenta que el Ministerio de Energía y Minas, como entidad gubernamental, realizó la primera feria de movilidad eléctrica en 2018. Y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones recién se está interesando en ello, cuando debió hacerlo antes.

Él sostiene que debe de haber una reforma que involucre a conjuntos habitacionales, centros comerciales y grifos a adaptarse a los cargadores eléctricos. “El 40% de la electricidad que estamos en capacidad de producirse no se utiliza. Hay electricidad para abastecer. Más bien, no producimos suficiente petróleo”, explica.

Reducir el parque automotor

Mariana Alegre, de Lima Cómo Vamos, cree que lo mejor es la transición de conductores de “vehículos motorizados a un scooter o una bicicleta”. Lo que ella se busca desde hace más de una década con su colectivo ciudadano es reducir el parque automotor y aplicar movilidad sostenible.

Comenta que las bicicletas y scooters eléctricos, muy de moda debido a la pandemia, son una buena alternativa. Sin embargo, “puede haber conflicto entre los que usan motores eléctricos, mientras lo que no”.

El ingeniero Johnny Guerrero lo tiene claro, no debería de haber ese conflicto, pues ya hay un reglamento que impide a todo vehículo con motor ir por las ciclovías. “Inclusive los scooters ya se vuelven vehículos motorizados. Hace falta más difusión de la normativa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones mismo”.

Para él debe de haber una concientización de la utilización de vehículos eléctricos, porque así no lo crean son peligrosos. “Estos tienen un grave problema: no hacen bulla y no se sienten cuando están encendidos. Entonces es más fácil darte cuenta cuando un auto a petróleo está más cerca de ti que uno eléctrico”.

Más allá de los problemas que se puedan derivar de la introducción de los vehículos eléctricos en el país, las iniciativas como crear el emoji del vehículo eléctrico, iniciativa de Green. TV y la multinacional ABB, ayudan a difundir y tomar conciencia en el Estado como en las empresas privadas en apostar por una movilidad más sostenible. De esta forma tener un ecosistema libre de contaminación por motores a petróleo.