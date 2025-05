El 89% de peruanos reconoce que tienen malas autoridades porque no saben elegir bien, revela el Estudio "¿Cómo vota el Perú?" de Arellano Consultoría

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

¿Cómo piensa el votante peruano? ¿Cómo decide su voto? ¿Considera importante ir a votar? De cara a las Elecciones Generales de 2026, el estudio "¿Cómo vota el Perú?", realizado por "Arellano Consultoría para Crecer" y presentado en exclusiva en RPP se propuso entender qué hay detrás del voto en el Perú.

Uno de los principales resultados es que solo el 38% de peruanos considera que elegir al presidente es una acción muy importante y crucial para el país. A esto se suma una mirada autocrítica: el 89% admite que la principal razón por la que el país tiene autoridades de mala calidad es porque no saben elegir bien a sus candidatos. En segundo lugar, con 85%, señalan la existencia de malos postulantes. Así lo detalla a El Poder en tus Manos de RPP, Rolando Arellano Cueva, presidente de Arellano Consultoría.

"No es que los peruanos dejemos de reconocer nuestra culpa en esta elección donde hay dos partes: electores y candidatos. Creo que [eso] nos da esperanza de que sí podemos llegar a tener mejores resultados en abril del 2026 si empezamos a trabajar en eso; en convertirnos en mejores electores", sostiene Arellano.

¿Qué tan importante considera que es ir a votar para elegir al presidente de la república? | Fuente: Arellano Consultoría

El 89% de peruanos considera que tenemos autoridades de mala calidad porque "los ciudadanos no sabemos elegir bien" | Fuente: Arellano Consultoría

Los próximos comicios, en donde los peruanos elegirán presidente, vicepresidente, senadores y diputados, pueden ser un punto de quiebre que definirá si el país logra avanzar o termina en una crisis aún más profunda, agrega Arellano.

"Si elegimos mal y elegimos como hemos elegido hasta hace muy poco, no solo no vamos a crecer, sino que podríamos entrar en una crisis muchísimo más grave que la que hemos tenido. No ha habido, en los últimos tiempos, elecciones más importantes que las que vamos a tener en el 2026 y eso debemos tenerlo consciente porque de eso va a depender mucho el futuro de nuestras familias, trabajo o casa", puntualiza Arellano.

¿Con cuánto tiempo de anticipación deciden su voto los peruanos? | Fuente: Arellano Consultoría

¿Con cuánto tiempo de anticipación los peruanos eligen su voto?

Otro dato que revela el Estudio "¿Cómo vota el Perú?", primera entrega del proyecto Vota Bien, es que existe aún un 9% de peruanos que decide su voto por la presidencia el mismo día de la elección, mientras que el 28% lo hace una semana antes y el 30% de peruanos decide un mes antes.

"Desde hace tiempo nos preocupaba el tema e hicimos un libro que se llamaba 'Votar y Comprar' donde demostrábamos que la gente le ponía más importancia y le ponía más reflexión para comprar un celular que para votar. Nadie va a comprar un celular y elige la marca recién entrando a la tienda, ya la pensó y decidió antes", explica Arellano Cueva.

Por otro lado, ante la pregunta de "¿cuál de las siguientes se parece más a la función que deben tener las autoridades que elegimos?", el 50% de encuestados respondió que se debe parecer a un "tipo de gerente que debe administrar las cosas que nos pertenecen", mientras que el 44% opinó que debe ser como "un tipo de padre que debe proporcionar lo que necesitamos".

El 76% de peruanos no considera que es responsable de lo que haga un candidato por el que no ha votado. | Fuente: Arellano Consultoría

Finalmente, otro dato del estudio de Arellano Consultoría, indica que el 76% de los peruanos no se siente responsable por las acciones del candidato que gana si no votó por él, mientras que solo un 24% sí asume responsabilidad.

Los resultados de esta importante encuesta ponen en evidencia una ciudadanía desvinculada de las consecuencias de su propio voto, pero en un contexto de crisis política, las Elecciones 2026 se perfilan como una oportunidad para recuperar la responsabilidad ciudadana.