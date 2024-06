'El apóstol de los Andes': productora prepara documental sobre vida y obra de monseñor Federico Kaiser

A través de este documental, conoce la congregación de las Misioneras de Jesús Verbo y Víctima (MJVV) fundada por el monseñor Kaiser. La misión de la congregación es la catequesis y labor pastoral (que no implique sacramentos) en lugares alejados, abandonados y pobres que carecen de atención espiritual por falta de sacerdotes.

Producciones Enzián viene preparando el documental histórico 'El apóstol de los Andes' sobre la vida y obra de monseñor Federico Kaiser Depel, primer obispo de la Prelatura de Caravellí, ubicada en el departamento de Arequipa. Mons. Kaiser fundó la Congregación de las Misioneras de Jesús Verbo y Víctima (MJVV).

El padre Federico Kaiser llegó al Perú desde Alemania en 1939 y ejerció su sacerdocio en Huánuco, Ica y Lima. Dieciocho años depsués se convirtió en el primer Prelado de Caravelí y luego fue nombrado Obispo de Berrhoea, cuya sede se encuentra vacante en la actualidad.

"Al ver que no había sacerdotes, o que estaban mal encaminados por estar alejados, solos o abandonados, Mons. Kaiser tuvo la visión de fundar una congregación de religiosas que prepararan el camino del sacerdote mediante la catequesis y la labor pastoral", explica Rubén Enzían, director y productor de Produccciónes Enzián.

En 1961, Mons. Kaiser fundó la coongregación MJVV y, con permiso de la Santa Sede, nombró a Madre Willibrordis como formadora de las religiosas, cuyo carisma fuera trabajar en los lugares más alejados, abandonados y pobres donde no llegaban sacerdotes. En 1971, obtuvieron el derecho diocesano y es una congregación de Derecho Pontificio.

"Ellas tienen la autorización de bautizar, de celebrar matrimonios y renovación de matrimonios, acompañar a personas enfermas, dar responsos en velorios. Hacen paraliturgia, es decir, la misa, pero sin la consagración de la hostia. Exponen y llevan al santísmimo en todos sus viajes", comenta Enzián.

"Lo que no pueden hacer es celebrar sacramentos como la confesión y eucaristía, así como tampoco la primera comunión, confirmación ni la unción de los enfermos, pero sí pueden dar catequesis o preparar a los fieles para cuando venga el sacerdote u obispo", comenta Enzián.

Desde hace un año, Producciones Enzián viene grabando la labor de las religiosas en nueve Padmos —término bíblico utilizado por Mons. Kaiser, por ser el último lugar donde vivió el apóstol San Juan— en Perú, Argentina, Paraguay y Uruguay. Solo en el Perú hay 17 Padmos.

En Perú, Producciones Enzián ha acompañado a las religiosas en Kañaris, a ocho horas de Chiclayo; Haquira, en Apurímac, a ocho horas en auto desde Cusco; Codo de Pozuzo, a cuatro horas de Pucallpa; y Villa Canaria, a seis horas de Huamanga, en Cusco.

"Cuando estuve en Kañaris me tocó ir cuatro horas a pie con mi asistente cargando mis equipos hasta el pueblo de Quinua", comenta y agrega que "me quedé impresionado de verlas. Van en camioneta, si no en moto carga, a caballo y si no a pie", señala Enzián.

Actualmente, la congregación MJVV cuenta con 500 religiosas en Perú, Argentina, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Chile y Cuba. Cualquier ayuda o donación para apoyar a la Congregación de las MJVV, ya sea útiles escolares, ropa de abrigo, etc., puedes comunicarte al 943 916 251. Las religiosas tienen un lugar de acopio en el distrito de La Molina.

En cuanto a la producción del documental, Enzián viajará en agosto a Alemania para recoger datos biográficos del obispo alemán, que es venerable en su proceso canónico. Sin embargo, la productora aún no cuenta con los recursos para grabar en Cuba. "Me interesa ver cómo en un país comunista se hace esta misión", dijo.

"Con estas religiosas sé que nuestra iglesia está viva", señala el productor peruano, quien invocó a empresas y auspiciadores a que puedan apoyarlo con recursos para culminar la grabación y la post producción. Cualquier ayuda para el documental “El apóstol de los Andes” llama al 987 922 167.

Si quieres conocer más sobre esta congregación de misioneras, que tiene su noviciado en Mendoza, Argentina, pueden comunicarse con ellas a través de su página web https://mjvv.org/

Puedes ver en este enlace el teaser 'El Apóstol de los Andes'