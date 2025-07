Defensa legal de Pamela López irá a Ecuador para exigir pensión de alimentos a Christian Cueva

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La empresaria Pamela López anunció que su abogada Rosario Sasieta viajará a Ecuador en los próximos días con el fin de iniciar los procesos legales contra Christian Cueva, quien actualmente juega en el equipo de Emelec.

La todavía esposa de Christian Cueva aseguró que “hasta el momento” no pudo llegar a un acuerdo por la pensión de alimentos para sus hijos con el integrante de la Selección Peruana por lo que tomó la decisión de “hacer justicia” en Ecuador.

“El tema está bastante complicado, ya nos vamos a ir a Ecuador para hacer otro tipo de trámite y nos vamos a trasladar a otras instancias. Mi abogada cruzará fronteras para reclamar lo que es justo para mis hijos. Me imagino que la doctora Rosario Sasieta debe tener alguna estrategia legal para hacer justicia con la pensión de alimentos de mis hijos”, mencionó López en una entrevista con Trome.

Asimismo, la también animadora reiteró su pedido a Christian Cueva para que puedan llegar a una conciliación. “Ya lo he llamado por todos los medios y levantando la bandera de la paz. Si él se sienta a conciliar conmigo por divorcio, alimentos y régimen de visitas, es innecesario que él hable de mí ni yo de él. Sin embargo, yo sigo parada defendiendo los derechos de mis hijos”, remarcó.

Actualmente, Pamela Franco mantiene una relación sentimental con Christian Cueva. | Fuente: Instagram

Pamela López señala que Christian Cueva no llamó a su hija por su cumpleaños

Pamela López contó que Christian Cueva no llamó a su pequeña hija en el día de su cumpleaños y que tampoco lo hizo en festividades anteriores. "Nunca la llama. Ni para Navidad ni Año Nuevo, tampoco en su cumpleaños. Mis hijos no reciben ninguna llamada o mensaje del padre", expresó López.

En otro momento, consideró que Cueva tiene "otro tipo de prioridades" al no cumplir con la pensión de alimentos de sus hijos. "Siento dolor como madre y es inevitable porque tengo que cargar con mis hijos para trabajar. Él tiene menos responsabilidades u otro tipo de prioridades", añadió.

Días atrás, Pamela López le mandó un contundente mensaje a Christian Cueva afirmando que no es padre y que “solo es el progenitor”. “Tú no conoces nada de mis hijos porque tú no los has criado. Tú solo eres el donante de mis hijos, el progenitor, mas no eres un padre”, sostuvo ante las cámaras de Amor y fuego.

Actualmente, Pamela López mantiene una relación con el cantante Paul Michael. | Fuente: Instagram

Pamela López asegura que Macarena Gastaldo mantuvo “amistad” con Cueva

Pamela López reiteró que Macarena Gastaldo mantuvo “una amistad” con Christian Cueva luego de que el mismo futbolista le confesara que conocía a la argentina tras descubrir unos chats sobre pasajes de un viaje a Argentina.

“La primera y única vez que yo me referí a ella fue cuando leí una conversación donde se agradecía unos pasajes a Argentina. Voy a buscarlos. Ella sabe quién fue el intermediario y el padre de mis hijos también me confesó que así fue. Ellos tenían una amistad y ya”, manifestó la madre de los hijos de Cueva en diálogo con el programa Ponte en la cola.

¿Qué dijo Macarena Gastaldo sobre Christian Cueva?

Por su parte, Macarena Gastaldo negó que haya existido una relación sentimental con Christian Cueva. Esto, luego de que fuera vinculada con el popular ‘Aladino’ por Pamela López.

“Lo conozco de las reuniones por una persona con la que estuve saliendo y me lo he cruzado. Yo estuve con feos, con lindos y hay gusto para todos. No es mi gusto”, expresó la exintegrante de Las Chicas Doradas en El valor de la verdad.

