‘El Monstruo’ asegura que la Policía peruana le alertó sobre los operativos de búsqueda, tras su captura en Paraguay

Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, se pronunció este jueves después de haber sido capturado anoche en la ciudad de San Lorenzo, en Asunción (Paraguay).

Enmarrocado, con el rostro cubierto y resguardado por policías paraguayos, el también líder de ‘Los Injertos del Norte’ negó los delitos imputados por las autoridades peruanas, entre ellos el secuestro de una escolar en el distrito limeño de Comas, en 2023.

“No soy una persona santa, y lo dije muchas veces, pero tampoco soy participe de los demás secuestros que se realizaron en mi país”, declaró a la prensa paraguaya.

Además, ‘El Monstruo’ acusó a sus enemigos de utilizar su nombre para perpetrar actos delictivos, así como a la Policía de supuestamente culparlo con todo hecho.

“Lastimosamente, en mi país existe la corrupción, y tengo muchos enemigos que toman mi nombre para lucrar. Mis enemigos son ‘Jorobado’, Miguel Marín, personas que tienen arregladas a toda la Policía en Perú. Son criminales, pero les pagan a la Policía”, apuntó.

“Yo decidí alejarme de esto hace mucho tiempo, pero lastimosamente mi pasado me condena […]. Quiero ser responsable de mis actos, no de cosas que me imputan de más. Como estoy quemado, y la Policía no tiene a quien culpa, todo me lo involucran a mí”, agregó.

El Monstruo dice que está en Paraguay desde el 2023 y señala haber recibido ayuda policial

Moreno Hernández confesó que “por su seguridad” dejó el Perú para trasladarse a Santa Cruz, en Bolivia, y que permanece en Paraguay desde hace dos años. Así, negó haber estado en Brasil.

En abril de 2025, la Policía Nacional y un comando élite brasileño realizaron un operativo en São Paulo al recibir información de que el criminal se encontraba en esa ciudad.

“Jamás pisé tierras brasileras”, alegó Hernández al negar protección de autoridades paraguayas.

Asimismo, dijo que recibía información de algunos efectivos policiales peruanos sobre los operativos de búsqueda en su contra. “Siempre, siempre”, le respondió a una periodista que le hizo la consulta.

Cabe precisar que ‘El Monstruo’ era uno de los criminales más buscados del Perú. En nuestro país, le espera una condena de 32 años de prisión por los delitos contra la libertad, en la modalidad de secuestro y hurto, y los delitos contra el patrimonio (homicidio y sicariato), además de microcomercialización de drogas.