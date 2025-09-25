Ministro del Interior señala que expulsión de 'El Monstruo' de Paraguay es la vía más rápida para que regrese al Perú

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ministro del Interior, Carlos Malaver, señaló que la vía más rápida para que Erick Moreno regrese al Perú y responda ante la justicia, es la expulsión desde Paraguay, lugar donde fue detenido la noche del miércoles.

"El escenario de la extradición sería más largo, hay que reconocerlo, pero el escenario de la expulsión es la que se estaría manejando. Estamos realizando la coordinación con los pares paraguayos, tanto a nivel Ejecutivo como a nivel policial, para que esto se dé lo mejor", declaró.

Agregó que el Gobierno determinará la vía posible para su retorno al país, en donde espera que se concrete a más tarde el fin de semana próximo.

"Le queda al personal del Ejecutivo realizar las coordinaciones necesarias para estos dos escenarios, o el de la extradición o el de la expulsión. Esperemos viabilizar más rápido el de la expulsión para que esta se materialice a más tardar este fin de semana", mencionó.

Además, pidió a los ciudadanos que han sido víctimas de Erick Moreno, sea directamente o mediante la vinculación con la organización criminal 'Los Injertos del Norte', acercarse a las oficinas de la Diviac para "recibir estos insumos" y sustentar el pedido de prisión.

En esa línea, sostuvo que era "hora de evaluar el poder instalar un establecimiento penal de régimen cerrado para colocar a estos sujetos en esos espacios sin beneficios o visitas". "[Hay] que tomar decisiones fuertes", señaló.

Sobre posible filtración a 'El Monstruo'

Al ser consultado sobre la información desde Paraguay en que El Monstruo habría sido alertado de su captura, el ministro del Interior señaló que eso, de momento, "es la sospecha de la policía paraguaya".

"No podemos aventurarnos. Nosotros tampoco descartamos nada. Y le vuelvo a repetir, los teléfonos van a hablar y nos van a poner a quién, si es hubiera sido el, habría estado dando información. No se preocupe, las investigaciones no quedan aquí. No solamente nos satisface la captura, sino tenemos que todavía profundizar. Se ha aperturado todavía una serie de líneas de investigación que hay que desarrollar", dijo Carlos Malaver.

Hay que mencionar que el jefe de Investigación de Hechos Punibles de la policía paraguaya informó, según recogió el diario ABC, que fracasó un operativo previo para la captura de 'El Monstruo' debido a una posible fuga de información.



El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, dijo en RPP que el año pasado recibió información de que habría malos efectivos policiales que alertaron a El Monstruo sobre su captura

“En febrero del año pasado, la conformación del equipo especial fue porque se tenía la manifestación del colaborador que refería de la existencia de dos o tres efectivos que brindaban información. Sí, se tiene información, pero no puedo dar más información”, apuntó en La Rotativa del Aire-Edición Mañana.