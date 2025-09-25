Santiváñez dice que captura de ‘El Monstruo’ se retrasó por probable filtración de “malos efectivos” de la PNP

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La captura de Erick Luis Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, se retrasó por la presunta filtración de información de parte de “malos elementos” de la Policía Nacional que alertaban sobre los operativos, dijo esta mañana el exministro del Interior y actual titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez.

Santiváñez Antúnez enfatizó que, en febrero de 2024, se conformó un grupo especial contra el crimen organizado después de que un colaborador eficaz identificó hasta a tres agentes policiales que habrían colaborado con el líder de ‘Los Injertos del Cono Norte’, quien recientemente fue capturado en la ciudad de San Lorenzo, en Asunción (Paraguay).

A la probable filtración de información, se suma que ‘El Monstruo’ cambiaba constantemente de aspecto, lo que dificultaba su ubicación.

“El año pasado, cuando era ministro, estábamos detrás del Monstruo, pero recibíamos información con respecto a que esta captura no era posible por la información que podrían brindar malos efectivos policiales sobre los operativos. En ese momento se decidió conformar un equipo especial”, declaró en La Rotativa del Aire.

#ÚltimoMinuto| ¡Alias "El Monstruo" es capturado en Paraguay! 🚨

Agentes de un grupo especial contra el crimen organizado, lograron la captura de Erick Moreno Hernández, principal cabecilla de organizaciones criminales dedicadas a la extorsión y sicariato. pic.twitter.com/zIPP4osCAC — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) September 25, 2025

Información clave de un colaborador eficaz

El titular del Minjusdh también contó que gracias a la participación de este colaborador eficaz se conoció que ‘El Monstruo’ se encontraba en Paraguay, además de poder identificar a algunos integrantes de su clan criminal.

“Esto no fue sencillo, el colaborador tenía mucho miedo. ¿Y qué se hacía? Yo me reunía con el colaborador y con la Fiscalía en hospitales, yo iba sin escolta y entraba como cualquier persona e íbamos a una habitación determinada [para recibir la información]…”, narró.

De acuerdo con información de Santiváñez Antúnez, los efectivos policiales ya han sido identificados, por lo que la Policía ha iniciado las respectivas diligencias.

“En febrero del año pasado, la conformación del equipo especial fue porque se tenía la manifestación del colaborador que refería de la existencia de dos o tres efectivos que brindaban información. Sí, se tiene información, pero no puedo dar más información”, apuntó.

Asimismo, el integrante del Gabinete Ministerial destacó la labor del actual ministro del Interior, Carlos Malaver, para diseñar una estrategia dedicada en seguir la ruta del dinero generado por esta red criminal.

“Lo importante fue crear el escenario para que el Monstruo se confíe. Sí se tenía la información”, aseveró.

Consultado por la versión de un periodista paraguayo que culpó a la PNP de casi frustrar la captura del criminal, el ministro respondió que, de haber sido así, Erick Moreno no habría sido encontrado semidesnudo y viendo la televisión sin preocupación alguna; sin embargo, dijo que la denuncia se debe investigar.

Finalmente, Juan José Santiváñez dijo que se manejan dos escenarios para lograr el traslado de ‘El Monstruo’ al Perú.

Primero, la extradición, un proceso que – explicó – podría tardar porque las autoridades peruanas deben seguir un procedimiento ante los tribunales paraguayos, que también deberán revisar si el criminal no siguió con su accionar delictivo en ese país. Segundo, la figura de expulsión, que consiste en verificar si Moreno Hernández ingresó de forma irregular a aquella nación.

Cabe precisar que ‘El Monstruo’ era uno de los criminales más buscados del Perú, donde deberá afrontar una condena de 32 años de prisión por los delitos contra la libertad, en la modalidad de secuestro y hurto, y los delitos contra el patrimonio (homicidio y sicariato), además de microcomercialización de drogas.