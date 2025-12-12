El papa León XIV nombra nuevos obispos para Piura y Chuquibamba

El Vaticano anunció el nombramiento de dos nuevas autoridades para la Iglesia Católica en el Perú. El papa León XIV designó a Luciano Maza como arzobispo metropolitano de Piura y a monseñor Juan Carlos Asqui Pilco como obispo de la Prelatura Territorial de Chuquibamba, en Arequipa, marcando una nueva etapa pastoral en ambas jurisdicciones eclesiásticas.

Luciano Maza, nacido en 1957 en el distrito de Castilla, Piura, se desempeñaba como vicario general de la arquidiócesis antes de su nombramiento.

Cursó estudios de Filosofía en el Seminario San Luis Gonzaga de Jaén y Teología en la Facultad Pontificia y Civil de Lima.

Fue ordenado sacerdote en 1987 y, desde entonces, ha asumido diversas responsabilidades pastorales y administrativas dentro de la arquidiócesis piurana.

Por su parte, monseñor Juan Carlos Asqui Pilco, nacido en 1972 en Tacna, fue trasladado desde su cargo como obispo auxiliar de Tacna y Moquegua a Chuquibamba.

Estudió Filosofía en el Seminario Nacional Cristo Sacerdote, en Colombia, y Teología en el Instituto Juan XXIII de Lima, donde obtuvo una licenciatura. Fue ordenado sacerdote en el año 2000 y cumplió más de dos décadas de servicio pastoral.

Según el anuncio del Vaticano, ambos nombramientos buscan fortalecer el trabajo de la Iglesia en regiones consideradas clave para su labor pastoral.

Además, señalan que las nuevas designaciones refuerzan la estructura eclesial en el país y asignan a cada jurisdicción líderes con amplia trayectoria y formación dentro de la vida religiosa.