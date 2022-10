¿La avena y la leche mezcladas pierden sus nutrientes? Blas explicó que estas dos se pueden mezclar "siempre y cuando no vayan a ebullición o hervirse a más de 100° C". "Si se mezclan tibias en el plato no pasa nada, pero si estas juntas las pongo a hervir a más de 100 no se recomienda, porque ese calcio que tiene la leche se puede unir a ciertas fibras de la avena y el cuerpo no las absorve, las elimina", mencionó.