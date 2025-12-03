Proeza médica en Perú: atienden primer caso de embarazo ectópico abdominal de 40 semanas con bebé vivo

Un embarazo ectópico abdominal a término de 40 semanas, con la placenta adherida al hígado y una bebé nacida con vida, fue atendido exitosamente por especialistas del Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud).

Este caso, registrado en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, es el primero en su tipo en el Perú y apenas el cuarto en el mundo con desenlace favorable para madre e hija.

La protagonista de esta hazaña médica fue una joven madre de 19 años, quien dio a luz a una bebé de 3 kilos 600 gramos de peso mediante cesárea en el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, en Puente Piedra.

Tras esta intervención, tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital Cayetano Heredia para ser sometida a una cirugía de alta complejidad, debido al riesgo que implicaba retirar la placenta adherida al hígado, lo que podría haber generado una hemorragia fatal.

Para salvar la vida de la madre y posibilitar el nacimiento de su bebé, un equipo médico -con el apoyo de un especialista del Hospital Almenara- realizó una embolización por radiología intervencionista, procedimiento que consistió en cerrar las arterias que nutrían la placenta.

Actualmente, la paciente se encuentra estable y próxima a recibir el alta médica.

Cabe señalar que el 96 % de los embarazos ectópicos, fuera del útero, se dan en la trompa de Falopio y un 4 % en la zona abdominal.

Sin embargo, en este caso -lo que lo hace especial- el óvulo fecundado se implantó en el hígado y, a través de las arterias de este órgano, el feto se iba alimentando.

“Este caso es una muestra de que hoy el sector Salud está brindando atención con calidad y seguridad del paciente, respetando la dignidad de la persona humana. Digo sector Salud porque es un trabajo articulado entre el Minsa y EsSalud”, sostuvo el titular del Minsa, Luis Quiroz.