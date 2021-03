Daniel Urresti arremetió contra Keiko Fujimori durante debate. | Fuente: Andina

El candidato a la Presidencia por Podemos Perú, Daniel Urresti, lanzó duros cuestionamientos a sus contrincantes durante un debate organizado por IDEA Internacional y el diario El Comercio.

Sobre la postulante de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, dijo que conoce mucho de corrupción, en referencia a las investigaciones que afronta por presunto lavado de activos, y señaló que no le otorgaría un indulto a su padre, el expresidente Alberto Fujimori, de llegar a la jefatura del Estado.

"Alejandro Toledo va a terminar en la Diroes, como Alberto Fujimori, a quien no le daré el indulto. Ahora, la señora Keiko Fujimori sabe mucho de corrupción, que sepa de anticorrupción no me consta", arremetió Daniel Urresti.

Acto seguido, atacó al candidato de Victoria Nacional, George Forsyth, a quien criticó por "ser muy joven" para saber que "corrupción también es darle trabajo a tu pata que no reúne las condiciones o a una familia completa".

Ataca a Lescano y Mendoza

En otro momento del debate, Daniel Urresti también criticó a los candidatos de Acción Popular, Yonhy Lescano, y de Juntos por el Perú, Veronika Mendoza.

Respecto del primero, dijo: "No he dejado de admirarme de la falta de conocimiento del candidato Lescano sobre economía. Pensé que el que menos conocimientos de economía tenía iba a ser el candidato Forsyth, pero veo que están empatados. Tienen conceptos totalmente erróneos sobre lo que es Reactiva Perú... Yo no les voy a decir, tienen urgente que hablar con sus asesores".

"Por otro lado, han tenido mucho temor los candidatos de decir cuál es la ideología en cuanto a economía. No he escuchado a los dos de izquierda decir su ideología de izquierda, seguramente van a querer que el gobierno vuelva a manejar todo", agregó en referencia a Verónika Mendoza y a Yonhy Lescano.

Daniel Urresti fue conminado más de una vez por la organización del evento a dejar de reírse durante las intervenciones de los demás participantes y a mantener un debate alturado.





"El poder en tus manos": Doce casos de acoso político a mueres se reportaron durante la elección parlamentaria del 2020, según el Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, estos actos de violencia aún no están regulados ni tienen condena específica. Especialistas analizan este delicado tema en el siguiente informe de El poder en tus manos.

