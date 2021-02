Daniel Urresti, exministro del Interior y actualmente candidato presidencial por Podemos Perú. | Fuente: Andina

Una investigación periodística reveló un presunto intento de compra de testigos en el caso del asesinato en Ayacucho del periodista Hugo Bustíos, por el cual el candidato presidencial de Podemos Perú, Daniel Urresti, es actualmente procesado.



Un reportaje de Cuarto Poder dio cuenta que a Jesús Gálvez, uno de los testigos claves del juicio, le ofrecieron 5 000 dólares y una operación de la vista a cambio de que no testifique. En marzo de 2018 había declarado en contra del exmilitar y exministro de Interior y ya sido citado otra vez como testigo.



Ante este panorama, hay quienes estarían tratando de evitar que eso suceda. Según el dominical, Serapio Cárdenas, testigo de Daniel Urresti en el caso y vecino de Jesús Gálvez, ha buscado a este último, para que no declare en contra del postulante a la Presidencia de la República.



En unos audios difundidos por el programa, una persona, aparentemente Serapio, que pasó varios años en prisión acusado de haber formado parte de Sendero Luminoso y participar en el asesinato de varias personas, le dice a Jesús Gálvez que tres o cuatro testigos han aceptado no presentarse ante el Ministerio Público y han "sacado su sencillo".



En esa línea, le plantea que sostenga reunión con "el hombre", aún no identificado, y alcanzar un acuerdo. "Para ese silencio, tú tienes que poner tu precio, ¿entiendes? ¿Por qué no conversar con el hombre?", se escucha.



TESTIGO PIDE GARANTÍAS PARA SU VIDA

En diciembre pasado, se concretó la reunión entre el misterioso hombre de Lima y el testigo Jesús Gálvez, quien en el juicio anterior por el asesinato de Hugo Bustíos acusó a Daniel Urresti de haberlo torturado en la Base Militar de Castropampa. En dicho encuentro, el primero, siempre según Cuarto Poder, le ofrece a su interlocutor 5 000 dólares a cambio de su silencio. "¿Cuánto tú crees que debe ser? (...) Cinco mil dólares, ¿te parece?", le pregunta.



"Evitar que Jesús Gálvez acuda a la Sala Penal Nacional a brindar su testimonio es fundamental para la defensa de Urresti, porque evitar que se corrobore de esta manera el testimonio de la testigo principal del caso, la señora Ysabel Rodríguez Chipana, que es la única testigo presencial del asesinato del periodista Hugo Bustíos", sostuvo Dania Coz, abogaba de la Comisión de Derechos Humanos (Comisedh) y defensa de la familia Bustíos.



Por su parte, Jesús Gálvez pidió a las autoridades garantías para su vida. "Tengo que pedir garantía para mi persona. En el campo trabajo solo y estoy expuesto a cualquiera cosa que me pueda pasar. El señor, ahora que no he aceptado, puede pretender hacerme algo", dijo el testigo de la familia.

A través de las redes sociales, el exministro del Interior calificó de "mentira" y "humo puro" la denuncia de Jesús Gálvez. "Las mentiras contra Urresti sobre el caso Bustíos son un chicle que ya no pueden estirar más", escribió Daniel Urresti en Twitter.