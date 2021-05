Dina Boluarte, candidata a la vicepresidencia de Perú Libre. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

La abogada Dina Boluarte, candidata a la primera vicepresidencia por Perú Libre, se mostró "satisfecha" con la presentación del equipo técnico de su partido en el encuentro oficial que organizó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), pese a que consideró que en el encuentro se trató de una "exposición de ideas" más que de un debate.



"Es un mensaje de cambio con oportunidad. Es un mensaje que le decimos al Perú que nosotros sí queremos cambiar. No hemos llevado tecnócratas que ya han estado en el Gobierno, tienen una trayectoria manchada y están en procesos judiciales. El Perú está esperando un cambio de no más de lo mismo y ese cambio representa Pedro Castillo", indicó.

En entrevista con RPP Noticias, la integrante del equipo técnico de Perú Libre insistió en destacar la presentación de su partido pese a que, reconoció, en algunos casos les faltó tiempo para sustentar sus propuestas. Asimismo, cuestionó que el actual sistema económico "nos tiene adormecidos" y afecta principalmente al interior del país.

"Sin triunfalismos, Perú Libre puede decir que ayer dimos un mensaje que sale del corazón y que no estamos llevando un mensaje calculado, populista o que no se va a poder cumplir (...) Nosotros estamos indicando unos cambios no radicales, sino reales para el Perú", señaló.

Dina Boluarte expuso propuestas para reformar el Estado

El primer debate oficial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con equipos los técnicos de Fuerza Popular y Perú Libre, partido que disputan la segunda vuelta electoral, comenzó con las propuestas para reformar el Estado. Patricia Juárez, del partido de Keiko Fujimori, y Dina Boluarte, del equipo de Pedro Castillo, expresaron las posturas y propuestas de ambos partidos de llegar a la Presidencia.

Tras los primeros minutos iniciales de Patricia Juárez, tomó la palabra Dina Boluarte. La candidata a la vicepresidencia por Perú Libre comenzó haciendo una comparación entre el pasado y los cuestionamientos que tienen los integrantes de ambos partidos políticos para luego hablar de la necesidad de un nuevo Pacto Social que permita garantizar reforzar aspectos como la salud, educación, turismo, entre otros.

La integrante del equipo técnico de Perú Libre también recordó los casos de corrupción que ocurrieron en el gobierno de Alberto Fujimori, padre de la candidata de Fuerza Popular, así como el manejo que tuvo la bancada de este partido cuando tuvo mayoría en el Congreso de la República. Por su parte, Patricia Juárez, hizo referencia en reiteras oportunidades a Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre.



Propuestas de Perú Libre:

- Nuevo Pacto Social a partir de una reforma política económica y de justicia para construir un Estado que garantice la salud, educación, turismo, entre otros.

- "La candidatura de Pedro Castillo encabeza a los pueblos para que liberemos al Estado de su sometimiento a las transnacionales corruptoras".

- Sector privado debe convertirse en un aliado.

- "Nuestra principal lucha será contra la corrupción".

- "Nos acercaremos al pueblo para resolver estos problemas y no haremos que el pueblo venga a mendigar sus necesidades ".

- "La Constitución del 93 ha llevado a la pobreza y a la desigualdad".

- Pedro Castillo propone al pueblo un referéndum para una Asamblea Constituyente para convocar a toda la sociedad civil y organizaciones para tener una nueva Constitución.

- Total respeto a los poderes del Estado.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: