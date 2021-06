Julio Arbizu, integrante del equipo legal de Perú Libre. | Fuente: RPP Noticias

El abogado Julio Arbizu, integrante del equipo legal de Perú Libre, consideró que las afirmaciones del congresista electo Jorge Montoya, quien advirtió una preocupación por posibles conflictos sociales que se podrían originar por el manejo de las elecciones presidenciales en el Perú, representan un intento de tratar de desconocer los resultados.

"Me parece una muestra de absoluto cinismo de alguien que ha alentado no solo la violencia golpista, alguien que ha sostenido en el último tiempo de manera enfática la necesidad de desconocer resultados electorales, que, pese a que no estén proclamados, emanan del conteo de votos de la ONPE", señaló en entrevista con RPP Noticias.

Arbizu mencionó, además, que el almirante Montoya "ha azuzado a las Fuerzas Armadas con tener algún tipo de pronunciamiento" y "no está en favor de la paz y la tranquilidad pública". Para el representante de Perú Libre "hay una cantidad de personas que están sosteniendo una resistencia frente a los resultados que tienen que ser proclamados en los próximos días.

"Afirmaciones de Montoya en relación al desconocimiento de las elecciones, a la participación de las Fuerzas Armadas, pero no solo eso, donde sí puedo hacer una interpretación es en esta serie de maniobras dilatorias de representantes oficiales del fujimorismo, que con mecanismos dilatorios están buscando lo que varios politólogos han dicho: un golpe lento", indicó.

"Esto de llegar hasta 28 de julio todavía con la posibilidad de que no haya sido proclamando el presidente Castillo y con ello tender a la posibilidad de que el Congreso anule las elecciones y vuelva a convocarlas. La verdad es que a estas alturas vamos a llamar las cosas por su nombre", agregó.

Jorge Montoya insiste en solicitar auditoría internacional

Más temprano, el congresista electo Jorge Montoya insistió en la necesidad de una auditoría internacional de la segunda vuelta electoral, a fin -dijo- de tranquilizar a la población ante las denuncias de presuntas irregularidades en el proceso.

El almirante (r) viajó a Washington junto con una comitiva para -aseguró- "sensibilizar" a los representantes de la OEA sobre la necesidad de una auditoría a los comicios del pasado 6 de junio.

"Hemos venido para tratar de sensibilizar a nuestras autoridades hablando con los funcionarios de la OEA sobre la necesidad de hacer una auditoria al sistema electoral nuestro", dijo en Ampliación de Noticias desde Washington.

"Con una auditoría de esta naturaleza, la gente quedaría más tranquila, no interesando cuál sea el resultado de ella. Lo que interesa es que se haga por un organismo imparcial que dé garantizas a la ciudadanía de que lo que va a salir está bien hecho y se debería de respetar", añadió.

