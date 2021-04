Pedro Castillo, candidato presidencial de Perú Libre. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, reconoció que han aparecido voces polémicas dentro de su partido "por la efervescencia" de la campaña; no obstante, aseguró que este tema ha quedado esclarecido en la interna, sin que esto implique una división. De igual modo, señaló que no responderá eventuales ataques que pueda recibir a su candidatura.

"Un vocero no es solo vocero de una candidatura o de un partido, tiene que ser vocero del pueblo. Ha habido voces sueltas que llamo a la reflexión: unas personas hacen declaraciones sin conocer qué cosa es la estructura. Ratificamos una vocería oficial que la ha asumido mi persona por mandato del pueblo y de una reunión con las bases a nivel nacional", indicó.

Durante un recorrido por Áncash, el candidato también reconoció que ha sostenido reuniones con líderes extranjeros y con peruanos que se encuentran en otros países, además que organizaciones que han solicitado su participación para coordinar aspectos de la campaña y los problemas que tienen los peruanos en el extranjero.

De otro lado, Pedro Castillo respondió a los cuestionamientos al Plan de Gobierno de Perú Libre, el cual fue elaborado por Vladimir Cerrón, fundador de este partido, antes de la llegada de la pandemia. Al respecto, sostuvo que la estrategia en un eventual gobierno suyo no pasará por actualizar este documento, sino "asumir la defensa del derecho a la salud".

"Por más hermoso que haya sido un Plan de Gobierno, ¿se ha cumplido? No. El partido Perú Libre tiene un ideario abierto y de ahí se ha resumido de acuerdo con la realidad del país. Si bien es cierto ese ideario se ha construido antes de la pandemia, hoy estamos en otra realidad y eso no quiere decir que no priorizaremos lo emergente", refutó.

Finalmente, señaló que comunicará sus estrategias en la lucha contra la pandemia una vez llegue al Gobierno. El candidato evitó dar detalles sobre sus propuestas en esta materia debido a que, según dijo, es respetuoso de las estrategias que en este momento corresponden al actual presidente Francisco Sagasti.

"Nosotros ya tenemos, por no decir una sorpresa, un adelanto concerniente a las vacunas y al tratamiento que se va a dar al problema de la pandemia. Lo diremos toda vez que somos respetuosos de que el gobierno que tiene que estar asumiendo no es Perú Libre porque asumirá el 28 de julio con las reglas claras, emergentes y con una vacuna de calidad", indicó.

