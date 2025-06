2.5 millones de jóvenes sufragarán por primera vez en 2026: ¿cómo decidirán su voto y cuán influyentes serán en las próximas elecciones?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El estudio de Arellano Consultoría para Crecer revela que el 87 % de jóvenes utiliza las redes sociales para obtener información sobre los candidatos. | Fuente: Andina

Según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), 2.5 millones de jóvenes votarán por primera vez en 2026. Este volumen de electores podría ser trascendental en las elecciones del próximo año.

Pero ¿cómo piensa, qué los motiva a votar y cómo toman sus decisiones este grupo etario? El estudio ‘¿Cómo vota el Perú?’, elaborado por Arellano Consultoría para Crecer, ofrece información importante para entender el comportamiento electoral de los jóvenes peruanos.

De acuerdo con el mencionado estudio, el 66 % de los jóvenes considera que su voto contribuye a mejorar el país.

En ese sentido, Rolando Arellano Bahamonde, director ejecutivo de Arellano Consultoría para Crecer, señaló que la investigación demuestra que los jóvenes que participaron en el último proceso electoral “sí creen firmemente que su voto puede cambiar las cosas”; sin embargo, su búsqueda de información no es “proactiva”.

“Hay una esperanza, pero lamentablemente esa misma investigación demuestra que no están actuando en consecuencia. Es decir, la gran mayoría de ellos simplemente recibe información, no busca de manera proactiva información”, expresó en Enfoque de los Sábados.

Y es que, según la misma investigación, el voto del 76 % de jóvenes es influido por la opinión de familiares y amigos, el 75 % por investigaciones propias, el 67 % por la opinión de expertos, el 64 % por información de las redes sociales y el 13 % por ningún factor.

Asimismo, el estudio revela que el 87 % de jóvenes utiliza las redes sociales para obtener información sobre los candidatos.

“Sus principales fuentes de información [de los jóvenes] son las redes sociales. Y como uno sabe, en las redes sociales, los algoritmos y los fake news pueden contagiar de manera negativa tu criterio a la hora de tomar una decisión en un proceso electoral, si es que los jóvenes no saben discernir lo que puede ser verdadero o lo falso”, manifestó.

“[…] Hemos entrado a un círculo vicioso donde la falta de interés de informarse, los jóvenes muchas veces la justifican, porque lamentablemente estoy acostumbrado a que lo que nos digan los políticos no se vaya a cumplir. Entonces, ¿para qué me desgasto en escucharlos, en entenderlos, en aprender de ellos, si es que al final son promesas que quedan en el aire? Ahí, nuevamente, tenemos un espacio de oportunidad importante para enseñarles a informarse mejor”, acotó Arellano.

Por su parte, Gabriela Vega, cofundadora y directora ejecutiva de Recambio, señaló que, desde su perspectiva, “consumo no es equivalente a confianza”, por lo que considera que los jóvenes no creen al 100 % en la información a la que acceden a través de las redes sociales.

“Los jóvenes nos dicen qué consumen, dónde se informan, que usan las redes sociales y, a la misma vez, nos dicen que no confían en ellas. Creo que eso es algo que nos tiene que llamar a reconocer que consumo no es equivalente a confianza. […] También mencionaría [que] el ser manipulado no tiene límite de edad”, detalló.

Asimismo, Vega señaló que los jóvenes son “una población compleja, que es difícil generalizar” y que “los problemas públicos” también les “afecta”.

“Los jóvenes sí se encuentran interpelados por la crisis de violencia, de delincuencia, de pobreza, de falta de empleo y, en ese sentido, creo que tenemos que empezar a resignificar las palabras o empezar a comunicarnos en un lenguaje compartido porque no estar interesado en la política partidaria, tal y como la veo hoy o que no me motive votar; o que digamos ese voto que es un acto que no sea lo que me apasione, no quiere decir que no estén movilizados por muchísimas causas”, agregó.

“Los jóvenes tenemos la capacidad de cambiar el resultado” de las elecciones

Asimismo, Rolando Arellano Bahamonde manifestó que los jóvenes de hoy “no están hablando de ideologías”, por lo que no buscan un candidato de izquierda o de derecha, sino uno que les ofrezca “soluciones concretas a problemas que limitan su desarrollo profesional y el bienestar de sus familias”.

“Queda claro que [los jóvenes] son muy concretos en sus expectativas. […] Son elementos que tienen que aprender a estudiar, a cuestionar y a retar a los potenciales candidatos, a que les respondan cosas que a ellos les den la tranquilidad”, aseveró.

Asimismo, el director ejecutivo de Arellano Consultoría para Crecer destacó que 2.5 millones de jóvenes votarán por primera vez este 2026, lo que representa el 10 % de la población y podría ser trascendental a la hora de decidir al vencedor en las próximas elecciones.

“Hasta diez días antes del resultado de las últimas elecciones, el gran ganador eran los indecisos y eran alrededor del 10%. […] 2.5 millones de jóvenes son cerca del 10%. Entonces, realmente los jóvenes tenemos la capacidad de cambiar el resultado. [Por otro lado], la diferencia entre ganador y no ganador en el último proceso fueron 44 000 votos, 0.2%. Y nosotros somos 2.5 millones de jóvenes. Entonces, creo que es importante que no nos deje llevar por la desdicha y, más bien, lo convirtamos. Hoy día tenemos el poder en nuestras manos, como dice el programa, donde estos 2.5 millones, si es que hacen su tarea de vida, podemos realmente lograr un mejor Perú”, detalló.

Finalmente, Catalina Quinto, editora de El Poder en tus Manos de RPP, dijo que es importante que los jóvenes de hoy tomen “conciencia sobre la calidad” de los “candidatos” y que se involucren más en política.

“Todos tenemos un llamado a involucrarnos, hoy más que nunca, en la política, no tenemos que decir o separar la política de nuestras vidas; todo lo contrario, tenemos que investigar por quién vamos a votar, quiénes son nuestras autoridades”, explicó.