Empresa Cateos Alex afirma operar legalmente y rechaza versión de minera Poderosa

En respuesta a las recientes declaraciones difundidas por la Compañía Minera Poderosa, la empresa Cateos Alex negó estar involucrada en actividades ilegales, además afirma operar con plena legalidad en la mina Francés desde hace 20 años.

A través de un comunicado, la empresa indicó que cuenta con Reinfo vigente, paga impuestos, tiene trabajadores en planilla, emplea explosivos en sus labores y es fiscalizada por diversas entidades del Estado.

Cateos Alex señaló, además, que la minera Poderosa afirma contar con contratos legales con “terceros autorizados”.

No obstante, indicó que quien se presenta como socio de dicha compañía es Luis Javier Chacón Centurión, quien -según sostiene- no se encuentra inscrito en el Reinfo, lo que, a juicio de Cateos Alex, sí lo calificaría como “minero ilegal”.



“Minera Poderosa, al acusar falsamente a Cateos Alex E.I.R.L. de ilegal, reconoce entonces que respalda a los actuales invasores de la mina Francés. Esto sí es muy grave ya que estos sujetos son los que hirieron de bala a tres efectivos militares que, de acuerdo con el comunicado emitido por las Fuerzas Armadas, se encuentran recibiendo tratamiento médico en Lima”, se lee en el pronunciamiento.

La empresa también sindica a Poderosa de haber "modificado de forma maliciosa" su plan de minado, con el fin de favorecer "a mineros ilegales", incurriendo "en el tipo penal de minería ilegal previsto y sancionado por el Código Penal peruano".

"Hasta el momento, más de 60 trabajadores de Cateos Alex E.I.R.L. se han quedado sin trabajo al estar tomada la bocamina. Además, los invasores han secuestrado maquinaria de nuestra propiedad como tres dumper, cuatro soop, cinco RNP, entre otros equipos", señala el documento.

Finalmente, la empresa hizo un llamado urgente a las autoridades del Comando Unificado Pataz (CUPAZ), al Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa y Ministerio Público, solicitando que se actúe conforme a ley para restablecer el orden y la legalidad en la zona