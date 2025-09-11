Últimas Noticias
Tres militares resultaron heridos en operativo contra presuntos delincuentes que mantienen tomada una mina en Pataz hace 11 días

Pataz: militares resultaron heridos en operativo contra presuntos delincuentes que mantienen tomada mina desde el 1 de setiembre
"Después de esta intervención, ya no ha habido otra intervención adicional y, por el contrario, nos encontramos en un estado de indefensión total", dijo Cuneo. | Fuente: RPP
Freddy Chávarry

por Freddy Chávarry

·

El representante legal de la empresa minera Cateos Alex denunció que no se ha logrado retomar el control de la mina Francés. "Nos encontramos en un estado de indefensión total", manifestó.

La Libertad
00:00 · 06:11

Tres miembros del Ejército resultaron heridos luego de un fallido operativo contra presuntos delincuentes que mantienen tomada desde el 1 de setiembre la mina Francés, en Pataz, región La Libertad.

En un inicio se informó que se había recuperado el control de este socavón; sin embargo, los trabajadores fueron atacados al intentar ingresar, motivo por el cual se coordinó este operativo para el miércoles, 3 de setiembre.

En diálogo con RPP, el representante legal de la minera Cateos Alex, Carlos Cuneo, manifestó que las fuerzas del orden no pudieron repeler a los delincuentes, quienes se encontraban equipados con armamento de guerra.

"Después de esta intervención, ya no ha habido otra intervención adicional y, por el contrario, nos encontramos en un estado de indefensión total, porque esperábamos que el Ejército, las Fuerzas Armadas, o el Estado, como tal, se haga cargo y recupere esta labor minera", indicó.

"Total incertidumbre" en empresa minera

Cuneo sostuvo que esta decisión ha dejado a los trabajadores y representantes de la empresa en "total incertidumbre", pues si bien se programó un último intento de recuperación para el 6 de septiembre; este fue suspendido por orden del fiscal Limber Mallqui, tras lo cual no se ha coordinado una nueva intervención para recuperar la mina.

"Nosotros esperábamos que el Estado, al ver cómo estos delincuentes, utilizando armamento largo, no sé de dónde los han sacado, pensábamos que el Estado iba a intervenir con una mayor fuerza, con más personal, pero no, se replegaron y se quedaron los delincuentes al interior", apuntó.

"Todo ocurre a pesar del estado de emergencia decretado por el Gobierno, que faculta a las Fuerzas Armadas a tomar el control del orden interno en Pataz. La mina Francés; sin embargo, continúa en manos de delincuentes", señaló Cateos Alex en un pronunciamiento previo.

