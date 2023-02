Aunap cuestionó el proceso de selección del nuevo superintendente de la Sunedu sería irregular. | Fuente: RPP Noticias

El expresidente del Tribunal Constitucional Ernesto Blume rechazó las recientes declaraciones de Américo Guevara, presidente de la Asociación de Universidades Nacionales del Perú (AUNAP), quien denunció que se pretende quitarle autonomía a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) a través de infracciones constitucionales.

"Esta organización denominada AUNAP no es cierto que tenga a la mayor cantidad de universidades, tiene a cinco o seis universidades y después tiene un grupo de seudo universidades que no han terminado su regularización y su reconocimiento, por lo tanto, son cuatro o cinco personas que toman este nombre y sacan una bandera", indicó.

En entrevista con RPP Noticias, Ernesto Blume, quien asesora a los promotores de la Ley n.° 31520, validada por el Tribunal Constitucional, señaló que esta normativa ordena que en un plazo de 30 días se designe a los nuevos integrantes de la Sunedu, que estos tomen posesión del cargo y se cese a los anteriores integrantes.

Pese a esto, el abogado calificó de "insólito" que, luego de diez meses de la publicación de la norma, todavía no se elijan a los nuevos integrantes de la Sunedu, pese a que la Constitución indica que esta ley se cumple desde el día siguiente de su publicación. Además, señaló que no es preciso -como indica Guevara- decir que el proceso sería irregular porque la ley fue suspendida.

"Eso es inexacto porque lo que ordenó el juez fue que el Congreso suspenda la aplicación de la ley, pero le ordenó al Congreso un mandato imposible porque el Congreso dicta la ley, hace que se publique, entra en vigencia y el Congreso no es juez para suspender la ley. La orden fue que suspenda la aplicación de la ley, pero eso no puede hacer el Congreso", indicó.

"El apuro es no permitir que sigamos dando este penoso espectáculo al país en que una institución pública que debe acatar la ley, estemos presenciando, en un acto vergonzoso, que no puede ocurrir en un Estado constitucional, que una ley que rige desde julio del 2022 no se cumpla pese a que han tenido todo tiempo del mundo", agregó en otro momento.

"Hemos apostado por no regresar a la ANR"

Anteriormente, el rector de la Universidad Agraria La Molina, Américo Guevara Pérez, se refirió a la ley de contrarreforma universitaria que entró en vigencia luego de que el Tribunal Constitucional declarara infundada la demanda de inconstitucionalidad presentada por el propio Congreso. Ante ello, el también presidente de la Asociación de Universidades Nacionales del Perú (Aunap) señaló que apuestan por la calidad universitaria y no pretenden volver a un sistema similar al de la extinta Asamblea Nacional de Rectores (ANR).

"Hemos apostado por la calidad universitaria, por no regresar nuevamente a la antigua Asamblea Nacional de Rectores, hemos apostado para que los pocos recursos que se invierten en educación sean muy bien direccionados y que formemos profesionales de bien, profesionales que salgan a servir al país y se integren a la comunidad en general con los valores respectivos y eso es lo que hemos pregonado y lo seguimos haciendo con la Aunap", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Por otro lado, Guevara Pérez consideró que el proceso de selección del nuevo superintendente de la Sunedu sería irregular, debido a que la convocatoria se realizó durante el período en que la ley había sido suspendida por el Poder Judicial. Ello, debido a una acción de amparo presentada por la propia Sunedu.

"Es cierto que la ley 31520 es expedida por el Congreso y firmada por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, un juez acepta la acción de amparo y todo el proceso se trunca hasta que el Tribunal Constitucional concluye que la ley tiene validez. Entonces a partir de ahí viene lo demás, no antes. La rectora de la universidad más antigua ha convocado durante el tiempo en el cual estaba suspendida esa ley, por eso para nosotros esa elección es irregular (...). La universidad comprometida con el país, la universidad comprometida con el desarrollo no tiene miedo a la supervisión", aseveró.

NUESTROS PODCASTS

¿Cómo ha hecho EE.UU. para disminuir los casos de cáncer en 33% en 32 años? ¿se podrá hacer lo mismo en el Perú?

La tasa de personas que mueren de cáncer en los Estados Unidos ha disminuido continuamente durante las últimas tres décadas, según un nuevo informe de la Sociedad Estadounidense del Cáncer. La tasa de mortalidad por cáncer en EE. UU. ha caído un 33% desde 1991, lo que corresponde a un estimado de 3,8 millones de muertes evitadas, según el informe, publicado el jueves en CA: A Cancer Journal for Clinicians. La tasa de vidas perdidas por el cáncer siguió disminuyendo en el año más reciente para el que hay datos disponibles, entre 2019 y 2020, en un 1,5%.