‘Es injusto’: Profesor machiguenga fue detenido acusado de peculado por entregar ropa en comunidades de Camisea

Un llamado a la justicia es lo que ha ocasionado la detención a un profesor machiguenga llamado Willy Priale en la zona de Camisea, Cusco, por un supuesto acto de peculado que data del año 2014, cuando este, reconocido por las comunidades nativas en la zona del itsmo de Fizcarraldo, apoyó al Ministerio de Cultura para la entrega de kits de ropa.

En declaraciones a RPP Noticias, el obispo de Puerto Maldonado, Monseñor David Martínez de Aguirre, hizo un llamado de atención a este suceso, al que tiene conocimiento por familiares y por las propias autoridades en la zona de Baja Urubamba.

“Está en condición de detenido por la Policía y tenemos conocimiento de que al mediodía de este miércoles se va a llevar a cabo una audiencia de manera virtual desde Quillabamba, porque sus procesos se han abierto desde el Cusco”, afirma.

Pero ¿qué es lo que sucedió con el profesor y de qué se le acusa? Martínez de Aguirre explicó a los oyentes el caso.

“Willy viene varios años laborando desde el itsmo de Fitzcarraldo, un lugar recóndito de la selva que es el límite entre Madre de Dios y las cabeceras del río Camisea, un lugar muy apartado. Este profesor, desde el año 2004 que lleva trabajando ahí, se ha ganado el reconocimiento de sus paisanos de las comunidades masivas y también ha sido un gran interlocutor para las diferentes entidades del Estado que se han aproximado allá a las reservas. En este contexto es que en el año 2014 el Ministerio de Cultura le pide al profesor Willy que le ayude a entregar a la población unos kits de abrigo que le procedían desde el Ministerio de la Mujer. Entonces el profesor presta su ayuda en consensos y repartiendo estos kits a la población local. Todo quedó conforme”, explica el monseñor.

Sin embargo, ese acto fue el que inició su suplicio. “En el 2019 desde la Contraloría se le empieza a reclamar al profesor Willy por esos kits. Él entrega las actas y los documentos en el que demuestra que lo repartió entre la población. Desde el Ministerio de Cultura le piden disculpas y le prometen que le van a ayudar a resolver su problema para que no vaya a mayores”, señala.

Reo contumaz

Sin embargo, el pasado lunes el profesor Priale fue detenido por las autoridades en un control rutinario. “Ahí nos enteramos que aparece como requisitoriado. El 24 de abril de este año al profesor se le citó en varias ocasiones a ir al Juzgado. Él nunca recibió esas notificaciones, de tal manera que lo declararon reo ausente”.

El Ministerio de Cultura es quien tiene la injerencia en estas poblaciones y comunidades no constituidas, hecho por el cual mostró su apoyo inicialmente al profesor, aunque ahora se le acusa de no haber conseguido librar del problema al docente. “’No se preocupe profesor Willy, le vamos a ayudar, vamos a poner un abogado para que salga de este problema’, le decían”, señala el religioso.

"En el 2019 el profesor me contó que estaba teniendo estas dificultades y se remitió al Ministerio de Cultura porque eran ellos los encargados de entregar estas estas donaciones. En resumen, el fue un facilitador. Lo que pasa que en algún momento alguien le hizo firmar el acta de qué le estaba recibiendo y, con toda la buena voluntad, firmó. Y ahora le están acusando de que él era el funcionario encargado de repartir estas esos kits cuando no era así. Pese a ello, él los repartió y se entregaron las actas al Ministerio de Cultura. Ellos iban a solucionar el problema, pero no se ha hecho nada y ahora el procedimiento judicial ha continuado y corremos el riesgo de que sea procesado que por peculado”, señala.

“El profesor no sabía nada y aparece una requisitoria. Hago un llamado de atención, es una injusticia que tenga que estar así y por algo que nunca ha hecho”, finaliza el Monseñor David Martínez de Aguirre.