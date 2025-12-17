Especialista advierte de complicidad entre Congreso y el Ejecutivo “para cubrir la impunidad” de la minería informal

La vocera legal del Observatorio de Minería Ilegal (OMI), Karina Garay, consideró que ambos poderes permitieron que se extienda el Reinfo, por lo que dijo esperar que ahora el Gobierno trate de impulsar la Ley Mape.

Este miércoles la Comisión Permanente del Congreso de la República debe votar la extensión por un año más del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), hasta el 31 de diciembre de 2026, ante la falta de un consenso en el Legislativo para impulsar la Ley de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal (Ley Mape).

Dicha situación es producto de una complicidad de parte del Ejecutivo y el Congreso, según señaló la vocera legal del Observatorio de Minería Ilegal (OMI), Karina Garay, quien consideró que ambos poderes han avalado la impunidad por parte de quienes manejan concesiones mineras informales y no quieren regularizar su situación.

“Lastimosamente los últimos años hemos visto que el Congreso como el Ejecutivo han sido sí por decirlo así, los cómplices en que este proceso de formalización minera continúe en años, pero sin ningún beneficio, sin nada bueno, que más bien se haya promovido esta ampliación para cubrir la impunidad y que más bien no se haya hecho nada en la lucha contra la minería ilegal”, sostuvo en La rotativa del aire de RPP.

Pide priorizar la Ley Mape

La especialista señaló que es una buena señal que el Ejecutivo impulse la lucha contra la minería ilegal al aumentar el presupuesto para ello; sin embargo, dijo que esto no dará resultados si es que no se trabaja en la formalización de los mineros y solo se busca prórrogas al Reinfo.

En esa línea, consideró que el Gobierno debe exigir, mediante el Ministerio de Energía y Minas, la aprobación de la Ley Mape con garantías y que priorice la responsabilidad ambiental de las concesiones mineras.

“(El Gobierno) debe exigir mediante que se cumpla con emitirse esa Ley Mape, pero una Ley Mape con garantías, que no permita la minería en ríos, que es lo que se dio en la última propuesta que se presentó ante el Congreso, sino una ley que garantice que se está cumpliendo con todos los requisitos técnicos y legales para una adecuada minería en el país. Una ley que garantice los requisitos técnicos y legales para una adecuada minería”, dijo.