Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Mineros artesanales bloquean la Panamericana Sur en Chala: al menos 200 vehículos se encuentran varados

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

Las unidades se encuentran varadas en la vía desde las 5:00 a.m. de este martes. Los manifestantes han quemado llantas en la vía para evitar el paso de los vehículos, según informó nuestro corresponsal en la región.

Arequipa
00:00 · 03:51
Los manifestantes han colocado llantas en ambos sentidos de la vía, impidiendo el tránsito vehicular y afectando a aproximadamente 200 vehículos.
Los manifestantes han colocado llantas en ambos sentidos de la vía, impidiendo el tránsito vehicular y afectando a aproximadamente 200 vehículos. | Fuente: RPP

Al menos 250 mineros artesanales bloquearon la madrugada de este miércoles la carretera Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 618, en el distrito de Chala, en la provincia de Caravelí, en la región Arequipa.

Los manifestantes han colocado llantas en ambos sentidos de la vía, impidiendo el tránsito vehicular y afectando a aproximadamente 200 vehículos de carga pesada, buses interprovinciales, autos y camionetas. Estas unidades se encuentran varadas desde aproximadamente las 5:00 a.m. de hoy, de acuerdo con la Policía Nacional del Perú (PNP).

Asimismo, la PNP señaló en su reporte que el bloqueo se produjo por integrantes del colectivo de mineros artesanales Kallpa Renace – Atico. Los manifestantes han quemado llantas en la vía para evitar el paso de las unidades, según informó nuestro corresponsal en la región.

Por su parte, los mineros artesanales de Secocha, que pertenecen a la Asociación de Pequeños Mineros Artesanales y Contratistas de la localidad, acordaron no tomar la Panamericana Sur a la altura del kilómetro 782.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Piden aprobación del Reinfo hasta diciembre del 2026

Los mineros artesanales tomaron la carretera Panamericana Sur a la altura de Chala, luego que la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Confemin) anunciara movilizaciones para este 17, 18 y 19 de diciembre.

El gremio pide que el Pleno del Congreso apruebe en segunda votación la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre del 2026.

Te recomendamos
Entrevistas ADN

Congreso debatirá el jueves propuesta para extender el Reinfo dos años

El pleno del Congreso tiene previsto debatir y someter a votación este jueves el dictamen de la Comisión de Energía y Minas que propone extender el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Rodolfo García Esquerre, alto comisionado contra la minería ilegal, dijo que el Gobierno tiene planes ante las posibilidades de que el Reinfo sea extendido o concluya en diciembre próximo, como establece la norma actualmente vigente.
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Reinfo Mineros artesanales Chala Arequipa Minería

RPP TV

En Vivo

Más sobre Arequipa

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA